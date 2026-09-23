Pe scurt: Traficul pe Transfăgărășan este îngreunat de zăpadă, iar șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a porni la drum. Intervențiile continuă în zona alpină.

O ninsoare abundentă a acoperit Transfăgărășanul miercuri, 23 septembrie 2026, determinând autoritățile să intervină pentru menținerea circulației rutiere.

Potrivit DRDP Brașov, două utilaje au acționat pe traseu, fiind folosite peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului.

Chiar și după intervenție, condițiile de iarnă persistă, în special în zona alpină, la Bâlea Lac. Reprezentanții DRDP Brașov au transmis că traficul rămâne dificil, iar șoferii trebuie să fie pregătiți pentru drumuri acoperite de zăpadă și carosabil alunecos.

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„Având în vedere că vremea va rămâne la fel și în următoarele zile, îi rugăm pe șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze asupra condițiilor de trafic și să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să consulte informațiile actualizate privind starea drumului înainte de a porni la drum pe Transfăgărășan, să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru iarnă și să manifeste prudență sporită, mai ales în zonele montane înalte.

Situații similare au fost semnalate și în trecut, când condițiile de iarnă și ninsoarea abundentă au afectat drumurile montane din județ.

Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, traversează Munții Făgăraș și ajunge la altitudini de peste 2.000 de metri, unde vremea se poate schimba rapid, chiar și la începutul toamnei. Zona Bâlea Lac este cunoscută pentru episoadele de ninsoare timpurie și pentru dificultățile pe care le ridică pentru șoferi și turiști.