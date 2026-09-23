Pe scurt: Autobuzele Tursib vor circula după un program nou pe opt trasee, cu stații suplimentare în Cisnădioara și Cristian. Vezi ce se schimbă din 24 septembrie.

Începând de joi, 24 septembrie 2026, Tursib va implementa o serie de modificări semnificative pe mai multe trasee de autobuz din Sibiu și localitățile învecinate.

Potrivit comunicatului transmis de companie, schimbările vizează atât programul de circulație, cât și introducerea de stații noi și modificarea itinerariului pentru anumite linii.

Astfel, programul de circulație va fi modificat pe traseele 7, 9, 21, 500, 510, 525, 550, 560 și 561. Noile orare vor fi afișate în stații, iar pe fiecare afiș va apărea mențiunea „Program de circulație valabil începând cu data de 24/09/2026” în partea dreaptă jos, pentru a facilita identificarea rapidă de către călători.

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O altă schimbare importantă este reînființarea stației Moara de Scoarță 1, care va fi din nou disponibilă pentru utilizatori. În plus, în Cisnădioara vor fi înființate două stații noi, iar în Cristian vor apărea cinci stații noi. Printre denumirile anunțate pentru aceste stații se numără „Cristian Str. XL” și „Cristian Spălătorie Auto”.

Itinerariul traseului 510 se modifică, iar stația Transcom 2 este relocată

O modificare majoră vizează itinerariul autobuzelor de pe traseul 510. Noul traseu pe sensul dus va fi: Cristian – str. IV – E81 – șos. Alba Iulia – (Str. Salzburg – str. Monaco – str. Europa Unită) – șos. Alba Iulia – stația Aeroport 1 – șos. Alba Iulia – str. Dealului – str. Banatului – B-dul Victoriei – Piața Unirii – B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară. La întoarcere, traseul va fi: Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – B-dul C. Coposu – Piața Unirii – str. A. Șaguna – șos. A. Iulia – stația Aeroport 2 – șos. Alba Iulia – (Str. Salzburg – str. Monaco – str. Europa Unită) – șos. Alba Iulia – E81 – (Cartier DaVinci) – E81 – str. XI – str. XII – E81 – str. IV – Cristian.

Totodată, stația Transcom 2 va fi mutată și va fi poziționată mai în spate, vizavi de cămin, pentru a răspunde mai bine nevoilor de acces ale călătorilor.

Reprezentanții Tursib transmit că aceste schimbări sunt menite să îmbunătățească calitatea serviciilor de transport public și să răspundă mai eficient cerințelor călătorilor din Sibiu și localitățile limitrofe.