În fiecare zi, zeci de mii de sibieni deschid Ora de Sibiu ca să afle ce se întâmplă în orașul lor: noutăți din Sibiu, analize și articole utile, decizii ale administrației locale explicate în funcție de impactul lor asupra comunității, povești de oameni care merită spuse, jurnalism care dă voce orașului.

Căutăm colegi. Nu „content creators”, nu oameni care rescriu comunicate de presă. Jurnaliști.

Dacă ești genul de om care citește un anunț de primărie și vede imediat ce e de interes pentru sibieni, care întreabă „de ce” înainte să scrie „ce” și care simte nevoia să verifice a doua sursă chiar și când prima pare sigură — citește mai departe.

Ce vei face

Vei acoperi orașul, nu o listă de sarcini. Vei identifica și urmări subiectele care contează pentru comunitate, de la marile investiții și administrație publică până la viața politică locală și problemele de cartier. Vei documenta, verifica și scrie articole care respectă rigoarea jurnalistică: surse credibile, obiectivitate, acuratețe.

Vei lucra alături de echipa editorială la agenda zilnică, într-un ritm alert, specific presei online. Vei ieși pe teren și vei suna oameni — nu se face jurnalism local doar de la birou.

Ce ne dorim de la tine

Experiență de minimum 1–2 ani în presă online sau redacție digitală și articole publicate sub semnătura ta. Capacitate de analiză și idei proprii — vrem să vii tu cu subiecte, nu doar să le primești. Curiozitate reală față de viața administrativă și socială a Sibiului. Înțelegerea principiilor jurnalistice și a deontologiei profesionale. Scris curat în limba română — asta nu se negociază și nu se învață din mers.

Și, la fel de important: să lucrezi deja cu AI

Să lucrezi deja cu AI, nu să afli de el la interviu. Îl folosești zilnic, știi să-i ceri ce vrei și știi unde greșește. Nu îți cerem să fii programator. Îți cerem să nu pierzi timp.

Nu aplica dacă:

crezi că jurnalismul înseamnă să reformulezi comunicate de presă și să dai copy-paste de la agenții;

nu ai deschis niciodată un instrument AI sau consideri că „nu e nevoie” în meseria asta;

cauți un job de birou, cu program fix și fără teren;

ai nevoie de brief detaliat pentru fiecare mișcare;

nu ai chef să scrii cele zece rânduri de mai jos.

Ce oferim

Salariu de bază plus bonuri de masă, pachet stabilit în funcție de experiență. Bonusuri de performanță. Un mediu de lucru dinamic, cu impact real în comunitate. Posibilitatea de dezvoltare profesională într-o redacție care publică zilnic pentru un oraș întreg.

Cum aplici

Trimite la redactia@oradesibiu.ro, cu subiectul Aplicare jurnalist —

CV. Link-uri către articole publicate, scrise de tine. Obligatoriu, maximum 10 rânduri: un subiect din Sibiu din ultima lună pe care presa locală l-a ratat sau l-a tratat superficial, și ce ai fi făcut tu diferit. Plus o frază despre ce instrumente AI folosești și la ce anume.

Punctul 3 e decisiv. Nu ne uităm la CV până nu îl citim, iar mesajele fără el ajung direct în coș.

Dacă nu ai încă articole publicate, dar ești convins că poți face treaba asta, scrie-ne oricum. Luăm în calcul și debutanți, însă în alte condiții de început: pachet salarial de intrare și o perioadă mai lungă în care lucrezi alături de un editor, cu materialele verificate înainte de publicare. Punctul 3 rămâne obligatoriu și, în cazul tău, cântărește dublu.

Selecția

Candidații selectați vor trece printr-o perioadă de probă în redacție, plătită integral, cu contract: lucrezi pe subiecte reale, alături de echipă.

Răspundem doar candidaților selectați.