Peste 150 de sancțiuni într-o singură acțiune pe DN1, la Sibiu: majoritatea pentru viteză / foto

Pe scurt:
Acțiunea polițiștilor sibieni pe DN 1 s-a soldat cu amenzi pentru viteză, neportul centurii și alte abateri. Au fost efectuate testări pentru alcool și droguri, iar o infracțiune a fost constatată.
Marți, 22 septembrie 2026, între orele 11:00 și 15:00, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au organizat o acțiune de tip „Releu” pe DN 1, cu scopul de a preveni accidentele rutiere și de a combate principalele abateri la regimul circulației, în special depășirea vitezei legale.
Potrivit IPJ Sibiu, la acțiune au participat 18 polițiști, care au instituit șapte filtre, dintre care șase fixe și unul mobil.
Pe parcursul celor patru ore, polițiștii au efectuat 97 de testări pentru consumul de alcool și trei testări pentru substanțe psihoactive. În urma verificărilor, au fost aplicate 152 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 97 au fost pentru depășirea vitezei legale, 9 pentru neportul centurii de siguranță, 2 pentru încălcarea prevederilor O.G. nr. 37/2007 și Legii nr. 132/2017, iar 44 pentru alte abateri la regimul rutier.
Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut două permise de conducere, au retras 15 certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe de înmatriculare. De asemenea, cu sprijinul reprezentanților RAR Sibiu, au fost verificate tehnic 16 autovehicule pentru a identifica eventuale defecțiuni sau nereguli tehnice.
În cadrul acțiunii, a fost constatată și o infracțiune la regimul circulației, pentru care cercetările sunt în desfășurare. IPJ Sibiu nu a oferit detalii suplimentare despre natura acestei infracțiuni sau despre persoana implicată.
Acțiunea de tip „Releu” face parte din seria de controale periodice organizate de polițiștii sibieni pentru creșterea siguranței pe drumurile naționale. O acțiune similară a avut loc și în urmă cu aproximativ o lună, când polițiștii din Sibiu au verificat traficul pe același tronson de drum, după cum a fost relatat în Acțiune „releu” pe DN1: polițiștii din Sibiu verifică traficul timp de patru ore.
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