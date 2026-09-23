Pe scurt: Șoferii nu vor mai plăti taxa de la Fetești, iar camioanele vor avea un nou sistem de taxare pe kilometru. Rovinieta va depinde de norma de poluare a mașinii.

Începând cu 1 octombrie 2026, sistemul de tarifare pentru drumurile naționale din România va suferi modificări importante.

Potrivit Adevarul, pentru autoturisme, costul rovinietei va fi calculat în funcție de norma de poluare, iar pentru vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone se va introduce sistemul TollRo, unde plata se face în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului.

Una dintre cele mai vizibile schimbări pentru șoferi va fi eliminarea taxei de pod de la Fetești-Cernavodă. Odată cu noul sistem, tarifele de trecere reglementate de vechea legislație, inclusiv peajul de la Fetești, vor fi eliminate. Aceste modificări sunt prevăzute de Legea nr. 226/2023, cu termenul de aplicare prorogat până la 1 octombrie 2026 prin Legea nr. 103/2026.

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Pentru autoturisme și vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, rovinieta rămâne obligatorie pe sectoarele de drum unde se aplică.

Tariful va fi stabilit în funcție de categoria vehiculului, perioada de utilizare și clasa de emisii poluante EURO. Astfel, două autoturisme din aceeași categorie, dar cu norme de poluare diferite, pot avea tarife distincte. Noul mecanism aplică principiul „poluatorul plătește”, incluzând costurile asociate emisiilor în calculul tarifelor.

Pentru vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, schimbarea este mai amplă. Acestea vor fi taxate prin sistemul TollRo, suma datorată fiind calculată în funcție de tariful unitar și de numărul de kilometri parcurși pe sectoarele de drum pentru care se aplică sistemul.

Tariful unitar va include atât componenta pentru utilizarea infrastructurii, cât și costurile externe legate de poluarea atmosferică. Astfel, valoarea plătită de transportatori va depinde direct de distanța parcursă și de caracteristicile de emisii ale vehiculului.

Legea prevede reguli tranzitorii pentru rovinietele achiziționate în baza vechii legislații. De la 1 octombrie 2026, rovinietele emise potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 își încetează valabilitatea, cu excepția celor emise pentru categoriile de vehicule prevăzute de noua legislație, care își păstrează valabilitatea până la expirare.

Există și prevederi pentru restituirea unor sume pentru perioadele în care tarifele achitate în vechiul sistem nu mai pot fi utilizate.

Noua reglementare elimină și exceptarea vehiculelor istorice de la obligația de plată a rovinietei și a tarifului de trecere. Sistemul românesc de tarifare rutieră electronică este conceput pentru interoperabilitate cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră. Prevederile referitoare la această interoperabilitate se aplică începând cu 15 ianuarie 2027.

Pentru șoferii care circulă spre litoral, dispariția taxei separate de la Fetești-Cernavodă va fi una dintre schimbările imediate. Pentru transportatori, însă, trecerea la TollRo înseamnă că plata va fi legată direct de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului.