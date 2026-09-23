Pe scurt: Directorii Caselor Corpului Didactic au fost numiți fără concurs, prin decizia ministrului Educației, Mihai Dimian. Practica numirilor politice continuă și în 2026.

Ministerul Educației și Cercetării a numit, începând cu 1 septembrie 2026, directorii Caselor Corpului Didactic din întreaga țară prin detașare, fără concurs, potrivit unei liste obținute de Edupedu.ro.

Deciziile au fost luate de ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, în cadrul a ceea ce presa de specialitate a denumit „Pixiada 2026”, adică sezonul anual al numirilor din pix în funcțiile de conducere din sistemul preuniversitar.

Lista transmisă de Minister nu include numele directorului Casei Corpului Didactic din județul Brașov, însă pentru restul județelor și pentru București, numirile sunt următoarele: Alba – Dărămuș Eugenia Marcela, Arad – Vlad Roxana Gabriela, Argeș – Badea Ana, Bacău – Andone Mariana, Bihor – Serte Marilena Georgia, Bistrița-Năsăud – Manea Angelo-Aurelian, Botoșani – Luca Sorin, Brăila – Anton Cristina Elena, București – Briciu Nicoleta, Buzău – Torcărescu Ștefan, Caraș-Severin – Gârtoi Viorica, Călărași – Croitoru Camelia, Cluj – Popescu Mihaela, Constanța – Artagea Andreea-Mihaela, Covasna – Barabás Andrea, Dâmbovița – Gheorghe Ana Maria, Dolj – Jianu Mihaela-Roxana, Galați – Costea Selena, Giurgiu – Olteanu Tehodora Mirela, Gorj – Găvan Elena, Harghita – Ferencz-Salamon Alpár-László, Hunedoara – Iacobescu Raluca-Silvia, Ialomița – Borodea Gabriela-Profira, Iași – Farcaș Genoveva Aurelia, Ilfov – Liscan Mariana Marcela, Maramureș – Costin Hendea Anca Minodora, Mehedinți – Ghițoaica Florica, Mureș – Fodor Alexandru-Iosif, Neamț – Laiu Elena, Olt – Bălașa Marius, Prahova – Cazacu Daniela Mariana, Satu Mare – Por Mihaela Simona, Sălaj – Matyas Marius-Mirel, Sibiu – Zăhărescu Nicoleta Diana, Suceava – Pușcă Traian-Alin, Teleorman – Soare Tatiana-Mihaela, Timiș – Bejan Simona-Ecaterina, Tulcea – Nichifor Gabriela, Vaslui – Rusu Vera-Lia-Anca-Maria, Vâlcea – Dobrete Florentina Adina, Vrancea – Dumitrache Ionica.

Numirile din pix, o practică anuală în lipsa concursurilor

Potrivit Edupedu.ro, aceste numiri au fost făcute prin „detașare în interesul învățământului”, o procedură care, deși gândită ca excepție temporară, a devenit regula în lipsa organizării de concursuri. Toate aceste detașări sunt valabile cel mult un an școlar, ceea ce înseamnă că, în fiecare august, numirile trebuie reînnoite pentru ca școlile și inspectoratele să aibă conducere de la 1 septembrie.

Mecanismul funcționează în cascadă: ministrul Educației numește inspectorii școlari generali și adjuncți, care la rândul lor numesc inspectorii de specialitate și echipa inspectoratului, iar aceștia numesc directorii și directorii adjuncți ai școlilor unde nu există posturi ocupate prin concurs. Astfel, fiecare vară aduce un nou val de numiri, cu influență politică majoră asupra conducerii sistemului preuniversitar.

Concursurile pentru funcțiile de conducere lipsesc din 2017

Ultimul concurs pentru inspectorii școlari generali și adjuncți a avut loc în 2017, iar mandatele obținute atunci au fost valabile între 2018 și 2021. De la expirarea acestor mandate, patru miniștri consecutivi – Sorin Cîmpeanu, Ligia Deca, Daniel David și Mihai Dimian – au refuzat organizarea unui nou concurs, invocând motive precum așteptarea noii legi a Educației sau reorganizarea inspectoratelor școlare.

Legea nr. 198/2023 și ulterior Legea nr. 141/2025 (Legea Bolojan) au amânat înființarea Direcțiilor Județene de Învățământ Preuniversitar până la începutul anului școlar 2027-2028. În acest context, concursurile pentru funcțiile de conducere au fost blocate, iar numirile politice au continuat să fie principalul instrument de control asupra inspectoratelor și Caselor Corpului Didactic.

Ministrul Mihai Dimian a declarat că „propunerile vin din preuniversitar, de la oamenii care cunosc aceste lucruri. Nu mă apuc eu să fac propuneri”, însă metodologia de concurs pusă în consultare publică pe 15 iunie 2026 vizează doar inspectorii școlari de specialitate, nu și șefii inspectoratelor sau directorii Caselor Corpului Didactic.

Acest sistem de numiri din pix, valabil și pentru directorii Caselor Corpului Didactic, menține controlul politic asupra conducerii educației preuniversitare, în lipsa unor concursuri transparente și periodice.

În contextul acestor decizii, școlile și inspectoratele continuă să funcționeze cu conduceri numite temporar, iar dezbaterea privind depolitizarea sistemului rămâne deschisă. Pentru detalii despre modul în care directorii și inspectoratele gestionează problemele administrative, vezi și Școlile fără juriști, dar cu procese: Ministerul obligă directorii să apeleze la inspectorate.