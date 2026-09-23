Pe scurt: Elevi, profesori și invitați au discutat la Sibiu despre legătura dintre școală și biserică, cu ocazia semicentenarului Școlii „Nicolae Iorga”.

Biserica „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Sibiu a fost marți, 22 septembrie 2026, gazda conferinței „Școala și Biserica, piloni ai identității naționale”, potrivit Mitropolia Ardealului.

Evenimentul a marcat 50 de ani de activitate ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” din cartierul Hipodrom, reunind cadre didactice, elevi, părinți și numeroși invitați care au umplut biserica din apropierea școlii.

Manifestarea a debutat cu un moment folcloric pe esplanada din fața lăcașului de cult, susținut de artiști ai Ansamblului Folcloric „Cindrelul-Junii Sibiului” împreună cu elevi ai școlii aniversate. Acest moment artistic a deschis seria activităților dedicate semicentenarului instituției de învățământ.

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Prelegeri despre educație, credință și identitate națională

Printre invitații conferinței s-au numărat pr. prof. univ. dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, lect. univ. dr. Radu-Ștefan Racovițan, prodecanul Facultății de Științe Socio-Umane din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, și preotul Ioan Puia de la Biserica „Sfântul Nicolae” din cartierul Lazaret. Evenimentul a fost moderat de prof. Camelia Virca de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, iar din partea conducerii școlii a participat directorul-adjunct Bianca Ene. De asemenea, au fost prezenți preoții Marius Fărcaș și Cristinel Husarciuc de la biserica organizatoare.

În prelegerea sa, pr. prof. univ. dr. Constantin Necula a subliniat importanța formării caracterului în școală, nu doar a acumulării de informații.

„Școala nu este un loc doar de construit informații, ci de construit caractere și vreau să vă rog frumos, copii, să vă lăsați formați în caracter de Școală. Când ai ca nume pe Nicolae Iorga trebuie să-i fiți urmași cu un caracter foarte puternic. Una dintre cele mai mari calități ale lui Nicolae Iorga a fost că a muncit clipă de clipă. (…) Cel mai important lucru pe care trebuie să-l știți este că Școala este hristocentrică. Educația se desfășoară spre Chip pentru a atinge Asemănarea. Orice altfel de construcție dăunează grav sănătății. Apoi, trebuie să le spunem copiilor, cum ne spunem și nouă, că rugăciunea este o stare de învățare”, a transmis Constantin Necula.

Biserica și școala, repere pentru românii din Transilvania

Lect. univ. dr. Radu-Ștefan Racovițan a vorbit despre rolul Bisericii Ortodoxe în păstrarea identității românești în Transilvania, amintind de ctitoriile de școli ale Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și de contextul istoric dificil al românilor transilvăneni.

„În absența unor structuri statale proprii, pentru că de abia se crease Unirea de la 1859 și a mai durat până la obținerea independenței din 1878, pentru românii transilvăneni, în afară de partidele naționale pe care le-au înființat în 1839, în Transilvania și Banat, Biserica și Școala românească au reprezentat singurele cadre instituționale prin care s-au putut organiza și s-au opus politicii de asimilare maghiară. Fără aceste instituții poate că nu am mai fi existat astăzi ca români din Transilvania”, a spus Lect. univ. dr. Radu-Ștefan Racovițan

Directorul-adjunct al școlii, Bianca Ene, a transmis un mesaj de bun-venit și a evidențiat legătura istorică dintre școală și biserică:

„Istoricul colaborării dintre Biserică și Școală în spațiul românesc dezvăluie o realitate fundamentală: Școala românească s-a născut în tinda Bisericii. (…) Tema întâlnirii de astăzi, invitații reuniți aici și întregul demers organizatoric poartă amprenta preocupării doamnei profesor Camelia Virca, o preocupare constantă pentru educație, cultură și păstrarea valorilor care ne definesc. Prin această inițiativă, doamna profesor ne oferă încă o dată prilejul de a transforma Școala într-un spațiu al dialogului, al reflecției și al întâlnirii dintre oameni”.

În ultima parte a conferinței, preotul Ioan Puia a prezentat personalități sibiene care au contribuit la dezvoltarea învățământului transilvănean. Elevii Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” au susținut momente de poezie, dialog și mărturii despre dragostea lor pentru literatura română, biserica străbună și valorile culturii și spiritualității românești.

Evenimentul de la Sibiu a subliniat importanța colaborării dintre școală și biserică în formarea identității naționale, într-un context aniversar pentru una dintre cele mai vechi instituții de învățământ din cartierul Hipodrom. Pentru alte evenimente dedicate școlilor sibiene, vezi și jubileul Școlii 9 din Sibiu.