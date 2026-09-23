Pe scurt: Mureșan promite creșteri salariale și de pensii în 2027, dar exclude orice majorare de taxe. Bugetul va fi construit în funcție de posibilitățile financiare.

Siegfried Mureșan, candidatul susținut de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a declarat că viitorul Guvern va avea în vedere creșterea salariilor din sectorul public și indexarea pensiilor, însă nivelul acestor majorări va fi stabilit la momentul elaborării bugetului de stat pentru anul 2027.

Potrivit Mediafax, Mureșan a subliniat că salariile și pensiile au stagnat în ultimii ani și este nevoie de o creștere.

„Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem”, a declarat Mureșan.

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Candidatul la funcția de premier a precizat că își dorește ca românii să aibă salarii și pensii mai mari, dar a atras atenția că majorările vor depinde de resursele financiare disponibile la momentul întocmirii bugetului.

„Eu evident că îmi doresc ca oamenii din România să aibă salarii și pensii cât mai mari. Vom avea creșteri cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult”, a afirmat Mureșan.

În ceea ce privește politica fiscală, Mureșan a anunțat că nu va exista nicio creștere a taxelor sau impozitelor în programul său de guvernare. „Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării”, a declarat el.

Totodată, Mureșan a menționat că nu va fi posibilă o relaxare fiscală generală și imediată, subliniind că spațiul bugetar disponibil pentru anul viitor va fi evaluat cu atenție.

„Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii. Vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa. Vrem să încurajăm munca”, a spus candidatul susținut de PNL, USR și UDMR.

Mureșan a subliniat că perioada de inflație ridicată a afectat în special persoanele cu venituri mici, iar pensiile vor primi o atenție deosebită. „Va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii”, a mai declarat el.

Declarațiile lui Mureșan vin în contextul în care PSD a cerut public clarificări privind măsurile pentru protejarea puterii de cumpărare, iar liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a susținut indexarea pensiilor și salariilor cu rata inflației.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor. Va continua politica de austeritate? Va menține actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea companiilor românești și păstrarea locurilor de muncă?”, a transmis PSD într-un comunicat.

Mai multe detalii despre pozițiile recente ale lui Siegfried Mureșan pot fi găsite în articolul Siegfried Mureșan cere intervenția socialiștilor europeni pentru a împiedica o alianță PSD-AUR.