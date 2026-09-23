Pe scurt: Premierul desemnat Siegfried Mureșan cere PSD să susțină formarea unui guvern pro-european și avertizează că o alianță cu extrema dreaptă ar afecta credibilitatea socialiștilor europeni.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a transmis într-un interviu acordat publicației POLITICO că va solicita Partidului Social-Democrat (PSD) să susțină Partidul Național Liberal (PNL) în formarea unui nou guvern pro-european până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Potrivit Mediafax, Mureșan a avertizat că o eventuală colaborare între PSD și extrema dreaptă ar afecta grav credibilitatea socialiștilor europeni și ar putea genera instabilitate politică în România.

El a subliniat că opoziția de centru-stânga din România trebuie să decidă rapid dacă va susține formarea unui guvern pro-european sau dacă va risca să favorizeze ascensiunea extremei drepte.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Socialiştii români se află în faţa unui moment al adevărului, trebuie să decidă dacă se comportă ca nişte social-democraţi europeni responsabili şi susţin un guvern pro-european sau dacă îşi intensifică cooperarea cu extrema dreaptă, partidul extremist populist anti-european de aici”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că alegerile anticipate nu reprezintă opțiunea sa preferată, dar nu pot fi excluse dacă nu se ajunge la un acord pentru formarea guvernului.

„Cred că ar trebui să încercăm să formăm acum un guvern pro-european. Dar, dacă acest lucru nu va fi posibil, consider că nu ar trebui excluse”, a spus el.

PSD nu exclude o coaliție cu AUR, dar pune condiții pentru discuții cu PNL

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 21 septembrie 2026, că partidul său nu va vota guvernul condus de Mureșan și va susține doar un guvern din care PSD face parte. Totuși, Grindeanu nu a exclus posibilitatea unei coaliții cu Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR), partid de extremă dreaptă care a votat împreună cu PSD pentru demiterea guvernului anterior la începutul anului. AUR a promovat candidați pro-ruși și a avut o atitudine de confruntare cu Bruxelles-ul.

Grindeanu a sugerat că PSD ar putea iniția discuții cu Mureșan dacă acesta acceptă zece propuneri politice considerate esențiale pentru partid, printre care se numără un nou impuls pentru infrastructura energetică, consolidarea apărării și a securității naționale, reforma serviciilor publice și investiții în educație și sănătate.

Siegfried Mureșan a făcut apel la conducerea grupului S&D de centru-stânga al UE să intervină pentru a împiedica o colaborare între PSD și extrema dreaptă, afirmând că „sunt, în mod evident, responsabili pentru acțiunile partidelor membre” și că „vor avea o problemă foarte gravă de credibilitate dacă vor continua să păstreze tăcerea cu privire la faptul că partenerii lor români colaborează strâns cu extrema dreaptă”.

El a atras atenția că un nou eșec la București ar putea duce la alegeri anticipate, ceea ce ar crea haos într-o țară unde extrema dreaptă conduce în sondaje, cu AUR situat la aproximativ 35%, față de 21% pentru PNL.

Siegfried Mureșan a subliniat că preluarea puterii de către extrema dreaptă ar complica negocierile pentru bugetul UE, la care participă ca membru al Parlamentului European, și ar putea aduce un guvern favorabil Rusiei, în detrimentul României și al Uniunii Europene.

România, stat membru NATO și aliat strategic al SUA, a resimțit efectele războiului din Ucraina, iar partidele principale au încercat să limiteze ascensiunea extremei drepte în alegerile parlamentare și prezidențiale din iarna anului 2024.

Pentru mai multe detalii despre contextul formării noului guvern, citiți și Siegfried Mureșan, primele detalii despre viitorul Guvern: de unde vor veni cei mai mulți miniștri.