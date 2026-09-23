Pe scurt: Polițiștii din Sibiu au descoperit o remorcă cu probleme de identificare pe DN 1, iar șoferul riscă sancțiuni penale. Vezi ce au constatat autoritățile.

Un bărbat în vârstă de 61 de ani din județul Brașov este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiștii rutieri din Sibiu tractând o remorcă neînmatriculată pe DN 1.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul s-a petrecut marți, 22 septembrie 2026, în jurul orei 13:00, la kilometrul 296+300 al drumului național.

Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism cu remorcă, condus de bărbatul din Brașov. În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au constatat că numărul de identificare al remorcii nu corespundea cu cel înscris în documentele prezentate și nici cu plăcuța aplicată de constructor.

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În aceste condiții, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tractare a unei remorci neînmatriculate. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și pentru aplicarea măsurilor legale care se impun.

Conform legislației rutiere în vigoare, tractarea unei remorci neînmatriculate sau cu acte neconforme constituie infracțiune și se pedepsește penal. Polițiștii atrag atenția șoferilor asupra obligației de a verifica atent documentele și starea tehnică a vehiculelor și remorcilor înainte de a porni la drum.

DN 1 este una dintre cele mai circulate artere din județul Sibiu, iar controalele rutiere sunt intensificate pentru prevenirea accidentelor și a faptelor de natură penală. Astfel de acțiuni vizează creșterea siguranței în trafic și depistarea neregulilor care pot pune în pericol participanții la trafic.

IPJ Sibiu precizează că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, cu accent pe verificarea documentelor și a stării tehnice a vehiculelor, inclusiv a remorcilor, pe principalele drumuri naționale din județ.