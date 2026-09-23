Pe scurt: Un tânăr din Sibiu a ajuns în arest după ce s-a apropiat de mama sa, deși avea interdicție prin ordin de protecție. Cazul este anchetat sub supravegherea Parchetului.

Un tânăr de 23 de ani, născut în municipiul Sibiu, a fost reținut de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu pentru 24 de ore, fiind cercetat penal pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în seara de 21 septembrie 2026, în jurul orei 22:30, când o femeie a sesizat poliția că fiul său, împotriva căruia fusese emis un ordin de protecție, s-a apropiat la mai puțin de 150 de metri de ea și de domiciliul său.

Ordinul de protecție fusese emis anterior, interzicându-i tânărului să se apropie de mama sa și de locuința acesteia. Polițiștii au intervenit imediat după primirea sesizării și au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale faptei.

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În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore.

Potrivit anchetatorilor, tânărul este cercetat penal pentru nerespectarea ordinului de protecție, faptă prevăzută și pedepsită de legislația în vigoare. Astfel de măsuri sunt dispuse de instanță pentru a proteja victimele violenței domestice sau ale altor forme de abuz, iar încălcarea lor atrage răspunderea penală.

Acesta nu este un caz izolat în județul Sibiu. În ultimele luni, polițiștii au mai reținut persoane pentru fapte similare, inclusiv în situații în care agresorii au ignorat interdicțiile impuse de instanță. Un exemplu recent este cazul unei tinere de 18 ani din Sibiu, reținută după ce a încălcat un ordin de protecție.