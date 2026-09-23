Pe scurt: ANSVSA pregătește vaccinarea ovinelor și caprinelor împotriva bolilor majore, cu debutul campaniei la începutul lunii octombrie. Planul vizează atât zonele de risc din Dobrogea, cât și restul țării.

Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor din România este programată să înceapă cel târziu la 1 octombrie 2026, imediat după ce vor fi primite dozele de vaccin de la Banca Europeană, potrivit unui comunicat al ANSVSA citat de Economica.net.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că, în paralel, urgentează procedurile administrative pentru achiziția restului de doze necesare pentru acoperirea întregului efectiv de animale vizat.

Conform planului, vor fi vaccinate toate animalele, respectând prospectul produsului vaccinal. Pentru Pesta Micilor Rumegătoare (PMR), vaccinarea se va realiza exclusiv în județele Constanța și Tulcea, considerate areal de risc din Dobrogea. În ceea ce privește Variola Ovină și Caprină (VOC), vaccinarea va avea loc la nivelul întregii țări.

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ANSVSA a subliniat că Planul de Acțiune respectă cadrul legal european impus prin Regulamentul (UE) nr. 361/2022 și a fost elaborat în urma consultărilor cu experții europeni din cadrul EuVET. Implementarea acestui plan nu necesită un vot sau o aprobare formală din partea Comisiei Europene.

Etapele oficiale ale Planului de Acțiune s-au derulat conform calendarului stabilit. Forma finală a planului și solicitarea de doze vaccinale au fost agreate cu Comisia Europeană în perioada 14-17 septembrie 2026, în cadrul reuniunii șefilor serviciilor veterinare din statele membre, desfășurată în Irlanda.

Pe 17 septembrie, celelalte state membre au fost informate în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și furaje (SCoPAFF), iar pe 21 septembrie ANSVSA a transmis oficial Comisiei Europene solicitarea de susținere cu un număr cât mai mare de doze vaccinale din cadrul Băncii Europene de Vaccinuri.

Autoritatea a precizat că implementarea Planului de Acțiune este o condiție pentru reluarea și stabilizarea exporturilor de animale. Totodată, măsurile nu afectează schimburile comerciale cu carne, carcase, lapte și produse lactate provenite din zonele libere, iar unitățile de abatorizare și procesare își pot desfășura activitatea fără restricții.

În ceea ce privește exporturile de animale vii către state terțe, ANSVSA a folosit pârghiile diplomatice pentru a securiza acorduri bilaterale cu șase piețe majore: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.

Deoarece aceste state nu sunt condiționate de normele interne de tranzit terestru ale UE, exporturile de animale vii se vor putea relua, după implementarea planului de vaccinare, prin coridoare logistice maritime și aeriene directe.

ANSVSA avertizează că respectarea calendarului de ridicare a restricțiilor depinde de aplicarea măsurilor de biosecuritate și de prevenirea mișcărilor clandestine de animale și a comerțului ilegal.

„Eficiența acestui plan tehnic și respectarea calendarului de ridicare a restricțiilor depind critic de disciplina operatorilor economici din teritoriu. Singurul factor care poate periclita calendarul îl reprezintă mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal”, au transmis reprezentanții ANSVSA.

Autoritatea colaborează permanent cu asociațiile de crescători și corpul medicilor veterinari pentru implementarea riguroasă a măsurilor și va reveni cu noi detalii pe măsura evoluției situației.