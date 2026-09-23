Pe scurt: Sistemul TollRo, destinat camioanelor de peste 3,5 tone, întâmpină probleme tehnice înainte de lansare. Transportatorii avertizează că amenzile mari și erorile aplicației pot duce la proteste.

Noul sistem electronic de taxare rutieră TollRo, destinat vehiculelor de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, ar trebui să intre în vigoare la 1 octombrie 2026.

Cu toate acestea, aplicația se află încă în faza de pilotare, iar transportatorii reclamă numeroase erori și probleme tehnice, potrivit Libertatea.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a început pilotarea publică a sistemului pe 16 septembrie 2026, permițând transportatorilor și șoferilor să testeze aplicația în condiții reale de trafic. Pilotarea este programată să dureze cel puțin patru săptămâni, ceea ce înseamnă că etapa de testare nu s-ar putea încheia înainte de jumătatea lunii octombrie.

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În acest context, CNAIR a solicitat oficial amânarea aplicării TollRo până la 1 aprilie 2027, avertizând că menținerea datei de 1 octombrie ar putea pune transportatorii în situația de a avea o obligație legală fără un instrument tehnic funcțional pentru îndeplinirea acesteia.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere, la rândul său, amânarea implementării sistemului sau, cel puțin, suspendarea amenzilor pentru o perioadă de câteva luni. Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR, a declarat că transportatorii care testează aplicația au identificat deja probleme și erori.

„De ce trebuie să suportăm noi de fiecare dată problemele din aparatul public? Măcar CNAIR are curajul să spună că ne mai trebuie șase luni și oamenii politici ar trebui să sprijine asta, se decontează tot pe spatele nostru, nu mi se pare ok”, a spus Dinescu.

O nemulțumire majoră a transportatorilor este legată de nivelul ridicat al amenzilor care pot apărea în cazul unor probleme de plată. Dinescu a explicat că amenzile pot ajunge la 2.000 de lei pentru fiecare cameră de monitorizare prin care trece un camion, iar notificările de plată sunt trimise prin poștă, nu prin aplicație.

„În două săptămâni poţi să acumulezi atâtea puncte de amendă că poţi să-ţi vinzi camionul”, a avertizat el.

Transportatorii propun o perioadă de conformare, în care șoferii să poată remedia problemele de plată fără a fi sancționați imediat.

Secretarul general al UNTRR a atras atenția că, dacă TollRo va fi introdus la 1 octombrie 2026 fără amânarea amenzilor, transportatorii români vor protesta.

„Introducerea TollRo înseamnă obligatoriu să amâne amenzile. Dacă nu amână amenzile, eu vă spun că toată lumea va fi în stradă. Adică repetăm ce a fost acum câţiva ani cu agricultorii, de data aceasta vor fi transportatorii”, a declarat Dinescu.

El a menționat și dificultățile financiare cu care se confruntă transportatorii, după ce prețul motorinei a crescut cu 30-40% în 2026, iar costurile suplimentare nu au putut fi transferate rapid către clienți.

CNAIR a subliniat că pilotarea are rolul de a identifica neconformitățile, iar prestatorul are obligația contractuală de a remedia problemele constatate. Compania consideră că menținerea termenului de 1 octombrie, fără modificarea legislației, ar expune transportatorii la amenzi pentru o obligație pe care nu o pot executa, ar reduce veniturile la buget și ar aglomera instanțele cu contestații. CNAIR a anunțat când vor intra în vigoare noile taxe de drum pentru TIR-uri.

Ministrul interimar al Transporturilor insistă pentru lansarea la 1 octombrie 2026

Poziția ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, diferă de cea a CNAIR și a transportatorilor. Miruță susține că sistemul TollRo ar trebui să fie funcțional de la 1 octombrie 2026 și că CNAIR a avut suficient timp pentru pregătirea și testarea acestuia.

„CNAIR a avut la dispoziţie suficient timp pentru a pregăti şi testa sistemul contractat şi pentru a se asigura că acesta funcţionează aşa cum trebuie. Cum pot exista şi penalităţi dacă e cazul furnizorilor care nu şi-au făcut treaba”, a declarat Miruță.

Ministrul a subliniat că sistemul TollRo introduce în România un mecanism de taxare rutieră folosit de ani buni în multe state europene, cu rezultate bune pentru stat, cetățeni și mediul de afaceri. De asemenea, desființarea taxei de pod ar permite realocarea a peste 100 de angajați ai CNAIR pentru gestionarea noului sistem, ceea ce ar eficientiza utilizarea resursei umane.

În prezent, există două poziții principale: CNAIR și transportatorii solicită amânarea implementării TollRo până la 1 aprilie 2027, în timp ce ministrul interimar al Transporturilor insistă pentru lansarea la 1 octombrie 2026. Până la o eventuală modificare a cadrului legal, data de 1 octombrie 2026 rămâne termenul prevăzut pentru aplicarea sistemului.