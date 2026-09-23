Prezența urșilor continuă să fie semnalată în mai multe localități din județul Sibiu. În perioada 21 august – 21 septembrie 2026, la Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu au fost înregistrate 32 de apeluri prin SNUAU 112 prin care a fost sesizată prezența urșilor.

„În perioada 21.08 – 21.09.2026, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu au fost înregistrate 32 de apeluri prin SNUAU 112 prin care a fost sesizată prezența urșilor pe raza localităților Arpașu de Sus, Avrig, Brădeni, Cisnădie, Poplaca, Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Racovița, Rășinari, Râu Sadului, Săcel, Șelimbăr, Turnu Roșu, în zona Transfăgărășan”, a transmis Floriana Picioiu, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu.

Nouă sesizări au vizat intravilanul unor localități

Dintre cele 32 de apeluri, nouă au semnalat prezența urșilor în intravilan. Este vorba despre localitățile Arpașu de Sus, Porumbacu de Sus, Racovița, Rășinari și Râu Sadului.

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Jandarmii au intervenit la fața locului în toate situațiile sesizate, iar, potrivit reprezentanților instituției, în toate cazurile exemplarele de urs au fost alungate în mediul natural.

„Intervenția la fața locului a fost realizată conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în toate situațiile, exemplarele de urs fiind alungate în mediul natural”, a precizat Floriana Picioiu.

Un nou urs, semnalat la Porumbacu de Sus, pe 22 septembrie

La doar o zi după încheierea perioadei pentru care Jandarmeria a transmis datele, un nou caz a fost semnalat la Porumbacu de Sus. Marți seara, pe 22 septembrie, un urs a fost văzut pe străzile din localitate, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.

Află mai multe detalii- Alertă la Porumbacu de Sus: urs văzut în localitate

Potrivit ISU Sibiu, prezența animalului a fost semnalată printr-un apel la numărul unic pentru apeluri de urgență 112. În zonă s-a deplasat un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență, iar locuitorii au fost avertizați prin RO-Alert cu privire la prezența ursului.

Cazul din 22 septembrie nu este inclus în statistica celor 32 de apeluri prezentată de Jandarmeria Sibiu, întrucât aceasta se referă la perioada 21 august – 21 septembrie 2026.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu transmit că sunt disponibili pentru soluționarea sesizărilor care intră în competența legală a instituției.

Ursul a ajuns și în municipiul Sibiu, la final de iulie

La sfârșitul lunii iulie, un alt incident a avut loc în municipiul Sibiu. Pe 27 iulie, locuitorii au fost avertizați prin RO-Alert după ce un urs a fost semnalat în zona bulevardului Vasile Milea. Animalul a circulat timp de câteva ore pe străzi, printre case și blocuri, înainte de a fi tranchilizat în curtea Colegiului Pedagogic. (detalii aici)

Ursul era o femelă de aproximativ doi ani, cu o greutate estimată între 100 și 120 de kilograme. După capturare, animalul a fost relocat în pădurea dintre Sadu și Veștem și a primit crotaliu pentru a putea fi identificat în cazul unor apariții viitoare.