Inter Sibiu s-a impus net, scor 4-1 (2-0) în meciul de miercuri seara, de pe ”Municipal”, cu Sepsi II Sf. Gheorghe, din etapa a 5-a a Ligii 3.

Prima repriză de pe ”Municipal” a fost una echilibrată, ambele echipe având situații de gol, însă Inter și-a luat avânt înainte de pauză.

Sibienii au deschis scorul în minutul 36, prin Filip Taifas, tânărul remarat în ultimele jocuri. În final de repriză, căpitanul Ionuț Bărculeț face 2-0 cu un șut frumos, de la 22 de metri. Astfel, echipa lui Mihai Ianc a intrat la pauză în avantaj de două goluri.

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Covăsnenii revin în meci în minutul 53, după reușita lui Matei. Inter nu s-a demoralizat și în minutul 56, Bogdan Rotar punctează pentru 3-1 cu un șut din 14 metri, care mai întâi ”mușcă” bara.

Intrat la pauză, Rotar reușește ”dubla” în minutul 81 și Inter a avut un final de meci liniștit.

S-a terminat 4-1, un succes categoric pentru Inter contra liderului din serie, în timp ce Sepsi II a suferit primul eșec în campionat, dar rămâne pe primul loc.

Cu 9 puncte din 5 etape, Inter se situează pe locul 5 în serie, la doar un punct de play-off. ACS Mediaș are 8 puncte și se clasează pe poziția 7.

INTER: Bărbat – Stoia, Bejan, Stoica (A. Mihai 86) – Ritivoi (Toader 66), Bârză (Gondiu 75), Neamțiu, Onețiu (Uțiu 75) – Bărculeț, Mitran (Rotar 46), Taifas . Antrenor: M. Ianc