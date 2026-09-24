A învățat meșteșugul de la 3 ani și îl duce mai departe la 70: povești, gusturi și tradiții la Târgul de Ecoturism din Sibiu / video foto

Piața Mare din Sibiu a prins miercuri, 24 septembrie, gust de tradiție, culoare și povești venite din toate colțurile țării. Meșteri populari, producători locali, reprezentanți ai muzeelor și oameni veniți din comunități în care tradițiile încă fac parte din viața de zi cu zi s-au întâlnit la Târgul Internațional de Ecoturism. Printre standuri au fost aduse produse tradiționale, obiecte lucrate manual, preparate locale și, mai ales, povești despre oamenii care țin aceste tradiții vii.

Timp de patru zile, până duminică, 27 septembrie, Piața Mare găzduiește cea de-a doua ediție a Târgului Internațional de Ecoturism, organizat de Consiliul Județean Sibiu, Muzeul ASTRA și Asociația Județeană de Turism Sibiu.

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La Sibiu au venit reprezentanți ai mai multor destinații de ecoturism din România, din zone precum Maramureș, Neamț, Dobrogea, Hunedoara, Harghita, Covasna și Sibiu, dar și invitați din Ungaria.

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Muzeul ASTRA a adus în Piața Mare grădina tradițională

Printre primele lucruri care atrag atenția vizitatorilor sunt produsele aduse de Muzeul ASTRA, în cadrul programului „Grădină și peisaj cultural”.

Pe masa expoziției se regăsesc legume cultivate în grădinile muzeului, poame, plante uscate și aromatice, dulcețuri și zacuscă, alături de obiecte și recuzită specifice sectorului agricultură.

„Este o expoziție a Muzeului ASTRA prin care ne dorim să ilustrăm programul «Grădină și peisaj cultural». Am adus legume cultivate în grădinile muzeului, dar și poame, plante uscate, plante aromatice pentru ceai, dulcețuri și zacuscă. Alături de acestea, vizitatorii pot descoperi și recuzită specifică sectorului agricultură”, explică Silvia Buda, reprezentanta Muzeului ASTRA.

Expoziția nu este doar despre produse, ci și despre felul în care acestea erau folosite în gospodăriile tradiționale.

„Îi așteptăm cu drag pe vizitatori până duminică seara, aici, în Piața Mare. Le vom povesti despre aceste produse și, mai ales, le vom împărtăși rețete tradiționale. Am pregătit și materiale informative prin care cei interesați pot afla mai multe despre programul nostru”, spune Silvia Buda.

Gulaș secuiesc și sarmale, în meniul primei zile

Târgul are și o puternică componentă gastronomică. Vizitatorii pot descoperi preparate specifice mai multor regiuni ale țării, iar mirosurile venite de la standurile cu mâncare îi fac pe mulți să se oprească.

La standul restaurantului Izabella, atracția este gulașul tradițional secuiesc, pregătit cu carne, legume și slănină, dar și sarmalele.

„Am venit la târg cu preparate tradiționale secuiești, printre care gulașul, pregătit cu multă carne, legume și slănină, dar și sarmale. Sunt preparate consistente, cu gust autentic, pe care vrem să le aducem cât mai aproape de vizitatorii din Sibiu”, spune bucătarul restaurantului Izabella.

Prețurile preparatelor sunt cuprinse între 30 și 40 de lei.

Meșteșug moștenit din tată în fiu, adus de un meșter din Argeș

Printre oamenii care au venit la Sibiu să-și prezinte meșteșugul se află și Ion Rodoș, din comuna Nucșoara, județul Argeș.

Are 70 de ani și spune că lucrează în lemn de când era copil. Meșteșugul a fost transmis în familie, de la tată și bunici.

„Lucrez în lemn de când aveam 3 ani. Am moștenit acest meșteșug de la tatăl meu și de la bunicii mei, iar și mama a lucrat tot în lemn. Practic, meșteșugul a fost mereu prezent în familia mea”, povestește Ion Rodoș.

Pentru această ediție a târgului, meșterul a adus la Sibiu o piesă aparte, pe care o numește „Binecuvântarea casei”.

Este vorba despre o pasăre din lemn care, spune el, are la bază o veche tradiție din lumea satului.

„În trecut, asemenea păsări erau așezate pe acoperișul casei, în partea din față a gospodăriei, după ce casa era terminată, ca să aducă binecuvântare și să protejeze gospodăria”, explică meșterul.

Povestea obiectului a fost pusă pe hârtie cu ajutorul fiicei sale.

„Împreună cu fiica mea, Andreea, am reușit să punem legenda pe hârtie, iar fiecare om care cumpără «Binecuvântarea casei» primește și povestea ei. Mi-am dorit ca oamenii să nu plece acasă doar cu un obiect, ci și cu povestea din spatele lui.”

Ion Rodoș spune că a mai participat la evenimente organizate la Muzeul ASTRA și că revine cu drag la Sibiu.

„Am mai fost la Muzeul ASTRA și îmi place foarte mult atmosfera de aici. Oamenii din Sibiu sunt calzi, apreciază munca noastră și mă bucur de fiecare dată când cineva se oprește, întreabă și îmi spune că îi place ceea ce fac.”

De la 10 lei la 3.000 de lei – obiecte pentru toate buzunarele

La standul meșterului pot fi găsite obiecte cu prețuri diferite, de la mici decorațiuni până la lucrări complexe, care necesită săptămâni întregi de muncă.

„Cel mai ieftin produs este o floare de colț, care costă 10 lei. Am și alte obiecte la același preț, iar la polul opus sunt lucrările în care investesc foarte mult timp și migală”, spune Ion Rodoș.

Printre piesele deosebite se află o furcă de tors lucrată pe ambele părți.

„Furca de tors este lucrată pe ambele părți, are foarte multe detalii, iar realizarea ei durează aproximativ două luni. Este făcută din lemn de paltin și este o piesă la care țin foarte mult.”

Prețul unei asemenea lucrări poate ajunge la aproximativ 3.000 de lei, în funcție de complexitate.

„Văru de la țară” a venit din Țara Oașului cu de toate

O apariție care atrage atenția este cea a reprezentanților din Țara Oașului. „Văru de la țară”, venit de la Negrești-Oaș, spune că oșenii nu pleacă la drum cu mâna goală.

„Noi am venit tocmai din Țara Oașului, de la Negrești-Oaș, și n-am venit cu mâna goală. Unde merge oșanul, merge cu de toate: cu slănină, cu cârnați, cu pită de casă, cu pită de mălai și, bineînțeles, cu pălincă”, spune acesta.

La stand pot fi găsite produse tradiționale, dar și obiecte care fac parte din portul și cultura zonei: haine, podoabe și cizme specifice Țării Oașului.

„Am adus și haine și podoabe tradiționale, pentru că vrem să le arătăm sibienilor cum este viața și portul din Țara Oașului. Avem și cizmele noastre tradiționale, făcute să țină și să nu se rupă.”

Pentru el, târgul este mai mult decât un loc în care oamenii își vând produsele. Este o ocazie de a face cunoscută o parte din identitatea comunității din care vine.

„Am venit cu de toate și vă așteptăm să le descoperiți. Dacă n-ați ajuns încă în Țara Oașului, vă așteptăm acolo.”

Patru zile în care tradițiile ajung în centrul Sibiului

Prima zi a Târgului Internațional de Ecoturism a adus în Piața Mare oameni, produse și povești din mai multe regiuni ale țării. De la legumele și rețetele tradiționale prezentate de Muzeul ASTRA, până la gastronomia secuiască, obiectele din lemn ale meșterilor din Argeș și portul tradițional din Țara Oașului, evenimentul a pus în aceeași piață fragmente din România rurală.

Programul continuă până duminică, 27 septembrie. Vizitatorii vor putea participa la ateliere demonstrative susținute de meșteri populari, activități pentru copii și familii, experiențe gastronomice, momente artistice și activități în aer liber.

În cadrul proiectului „Drumeț în orașul tău”, elevii vor putea participa la tururi ghidate din Piața Mare către Etno-Tehno Parc și la activități cultural-educaționale și sportive. Echipa Anii Drumeției a pregătit activități pentru copii și familii, inclusiv plantări de copăcei și ateliere de pictură.

Sâmbătă este programat și un moment special de reconstituire istorică, cu salve de tun și personaje în costume inspirate din perioadele dacică și romană.

Până atunci, Piața Mare rămâne locul în care sibienii și turiștii pot întâlni, în același loc, tradiții, gusturi și povești din diferite colțuri ale țării.