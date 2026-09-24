Mihai Baltador, cercetător și specialist în administrație publică și management, a murit la vârsta de 76 de ani. Timp de mai multe decenii, sibianul a activat în administrația publică, iar până la finalul vieții a fost președintele Fundației de Perfecționare Profesională în Administrația Publică „Liviu Patachi” din Sibiu. Vestea morții sale a fost anunțată și de fiica sa, Lia Alexandra Baltador.

Mihai Baltador s-a stins din viață la 76 de ani, după o carieră îndelungată dedicată administrației publice, cercetării și formării profesionale. A ocupat de-a lungul anilor mai multe funcții în administrația sibiană și a fost implicat în proiecte de cercetare și dezvoltare locală.

Fiica sa, Lia Alexandra Baltador, și-a luat rămas-bun de la tatăl său printr-un mesaj publicat pe Facebook.

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„Tatăl meu, Mihai Baltador, un om cu multiple fațete, colțuri și canturi. Spirit creativ, curios și, uneori, mai puțin confortabil… Îți mulțumesc că mi-ai fost alături și am să te iubesc mereu! Dumnezeu să te odihnească!”, a transmis Lia Alexandra Baltador.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă

Familia a anunțat și programul ceremoniilor funerare. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu lui Mihai Baltador o pot face joi, 24 septembrie, începând cu ora 16:00, la Capela Bisericii de pe Calea Poplăcii din Sibiu.

Slujba de Sărăcustă va avea loc vineri, 25 septembrie, de la ora 19:00, iar înmormântarea este programată pentru sâmbătă, 26 septembrie 2026, de la ora 10:00, ceremonia urmând să înceapă la capelă.

O carieră de zeci de ani în administrația publică

Mihai Baltador a fost unul dintre specialiștii sibieni cu o activitate îndelungată în domeniul administrației publice. Între 1996 și 2010, a ocupat funcția de director general al Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu.

Anterior, a fost secretar al Primăriei Cisnădie și a lucrat timp de mai mulți ani în cadrul Consiliului Județean Sibiu, fiind implicat inclusiv în elaborarea unei strategii de dezvoltare a județului.

Până la moartea sa a condus Fundația de Perfecționare Profesională în Administrația Publică „Liviu Patachi” Sibiu, organizație înființată în anul 2000 și axată pe formarea profesională în administrația publică și cercetarea economică. Documentele publicate de fundație îl indică pe dr. Mihai Dumitru Baltador drept reprezentant legal al organizației.

Numele fundației are și o legătură personală cu familia sa. Mihai Baltador era nepotul istoricului și cercetătorului sibian Liviu Patachi (1902-1965).

Implicat în proiectele Codului Administrativ și Codului de Procedură Administrativă

Mihai Baltador era doctor în management, titlul fiind obținut la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în 2005, în urma unei teze dedicate managementului în organizațiile administrației publice locale.

A activat și în calitate de cercetător asociat în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, fiind implicat în studii privind modernizarea administrației publice, dezvoltarea durabilă, managementul strategic, managementul proiectelor și dezvoltarea regională și locală.

Una dintre componentele importante ale activității sale profesionale a fost participarea, alături de alți specialiști, la proiectele Codului Administrativ al României și Codului de Procedură Administrativă.

De asemenea, a coordonat sau a participat la elaborarea unor strategii de dezvoltare durabilă pentru mai multe comunități locale. Un document privind strategia comunei Mândra din județul Brașov îl menționează drept coordonator al proiectului, în calitate de cercetător științific și director general al Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu.

Activitatea sa a continuat și după ieșirea din administrația publică. Într-un raport al Consiliului Județean Sibiu din 2023, Mihai Baltador apare printre specialiștii care au susținut un seminar dedicat bunelor practici în administrația publică și accesării fondurilor nerambursabile.

Mihai Baltador a avut și activitate editorială și academică. Printre lucrările sale se numără volumul „Management electoral în context european”, publicat în 2008 împreună cu Ionel Fleșariu, precum și lucrări și proiecte dedicate dezvoltării sustenabile și administrației publice.

Un alt capitol al activității sale a fost legat de presa locală. Mihai Baltador s-a numărat printre acționarii Radio Televiziunii Sibiu, una dintre primele inițiative de televiziune locală din Sibiu.