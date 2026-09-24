Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autobuz s-a produs joi după-amiază, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sibiu. O pasageră în vârstă de 75 de ani a fost transportată la spital.

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, și o autospecială de stingere.

„Două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, și o autospecială de stingere au intervenit pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sibiu, la un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autobuz. O femeie care a suferit un traumatism cranian a fost transportată la spital de către echipajul SMURD cu medic”, a transmis ISU Sibiu.

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Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, o femeie în vârstă de 40 de ani, din Dobârca, conducea un autoturism pe strada Gheorghe Mihail Zamfirescu, iar la intersecția cu strada Ștefan cel Mare nu ar fi acordat prioritate unui autobuz.

Autobuzul circula pe strada Ștefan cel Mare spre strada Bâlea și era condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Ocna Sibiului.

Conducătorul autobuzului ar fi frânat brusc, fapt care a dus la dezechilibrarea și căderea unei pasagere, o femeie în vârstă de 75 de ani, din municipiul Sibiu.

Femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier”, a transmis IPJ Sibiu.

Traficul se desfășoară fără probleme majore.