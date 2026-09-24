Adrian Ordean își sărbătorește cei 55 de ani de carieră acasă, la Sibiu. Concertul aniversar „55 de ani de muzică – Adrian Ordean” are loc vineri, 2 octombrie, de la ora 18:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, cu Compact, A.S.I.A, Dida Drăgan și alți artiști care i-au cântat piesele de-a lungul anilor.

Înainte de marele concert de la Sibiu, muzica lui Ordean ajunge și la Rășinari și la Avrig, în două spectacole organizate pe 30 septembrie și 1 octombrie.

Cine este Adrian Ordean

Adrian Toma Ordean s-a născut la Sibiu, pe 10 martie 1955, și este unul dintre cei mai importanți muzicieni români. A înființat trupe cunoscute precum Compact, A.S.I.A, Sfinx, Riff, Roșu și Negru, Schimbul 3, Amadeus, Pops sau Bliss, pentru care a compus toate piesele.

Din 2013 este președinte de onoare al festivalului „HermannstadtFest” de la Sibiu, iar din 2022 este cetățean de onoare al județului și al municipiului Sibiu.

Concertul aniversar de la Sibiu are loc pe 2 octombrie, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”.

Cine urcă pe scenă la concertul aniversar de la Sibiu

La concert vor cânta atât artiști consacrați, cât și tineri aflați la început de drum, care vor interpreta cele mai cunoscute șlagăre compuse de sibian. Pe scenă urcă Compact, Dida Drăgan, A.S.I.A, Amadeus, Riff, Taylor, Dominique Simionescu, Adrian Orlea, Gabi Nicolau, Denise Ordean, Anabelle Bălăceanu, Iulia Perpelea, Rodica Popa Comăniciu, Ovidiu Alexandru Stan și Jessica Maria Coțofană, alături de elevii Studioului „Domy Music Star” și ai Palatului Copiilor Sibiu.

Concertul va fi prezentat de Bianca Bucă. Biletele pentru spectacolul de la Sibiu se găsesc online, pe AmBilet.ro.

Spectacole la Rășinari și Avrig

Pe 30 septembrie, de la ora 18:00, la Căminul Cultural din Rășinari, și pe 1 octombrie, tot de la ora 18:00, la Casa de Cultură din Avrig, publicul este așteptat să asculte muzica lui Adrian Ordean în interpretarea invitaților speciali.

Pe scenă vor fi artistele Denise Ordean, Anabelle Bălăceanu și Antonia Zberchea, trupa Mocressia, elevii Studioului de Canto „Domy Music Star” și grupul „Balada” de la Palatul Copiilor Sibiu. Ambele spectacole vor fi prezentate de Evellyn Rigo.

Primul spectacol are loc pe 30 septembrie, la Căminul Cultural din Rășinari.

Pe 1 octombrie, muzica lui Adrian Ordean ajunge la Casa de Cultură din Avrig.

Evenimentul este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu.

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