Pe scurt: Incidentul cu drona din Suceava a mobilizat forțe de intervenție și a determinat ridicarea mai multor avioane de vânătoare. Alertele au vizat trei județe din nordul și estul țării.

O dronă de mici dimensiuni s-a prăbușit joi, 24 septembrie 2026, în apropiere de localitatea Solca, județul Suceava, după ce a pătruns în spațiul aerian al României prin județul Botoșani.

Potrivit Mediafax, incidentul a determinat autoritățile să emită două alerte de dronă în trei județe: Botoșani, Suceava și Tulcea.

Ministerul Apărării a precizat că drona a zburat timp de patru minute pe teritoriul României, fiind detectată inițial în Botoșani. Aceasta s-a prăbușit ulterior în județul Suceava, lângă Solca, fără a provoca pagube sau victime.

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Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat drona, care nu a generat incendiu la impact.

„Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii”, a transmis Ministerul Apărării. La fața locului au fost prezenți polițiști și specialiști pentru investigații suplimentare.

Avioane militare ridicate pentru monitorizarea spațiului aerian

În urma detectării dronei, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert în jurul orei 6:26 pentru locuitorii din Botoșani și Suceava. La momentul detectării, drona se afla pe teritoriul Ucrainei, aproape de granița cu România.

Pentru monitorizarea situației, militarii au ridicat două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de la Baza 95 Aeriană Bacău pentru supraveghere suplimentară.

Tot în noaptea dintre 23 și 24 septembrie, un roi de drone a fost detectat în apropierea graniței cu România, lângă Tulcea, în zona Chilia Veche. Pentru această situație, au fost ridicate două avioane F-18 ale armatei spaniole de la Baza Mihail Kogălniceanu. Cetățenii din nordul județului Tulcea au primit alertă RO-Alert în jurul orei 04:41, valabilă până la ora 5:44.

Ministerul Apărării a transmis că situația este în dinamică și că vor reveni cu detalii pe măsură ce acestea devin disponibile.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației”, au precizat reprezentanții MApN.

Acest incident vine după alte cazuri similare semnalate în România, inclusiv pe litoral, unde a fost găsit un fragment dintr-o dronă la Eforie Nord.