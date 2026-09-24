Pe scurt: Spațiul cultural creat de Andreea Esca și Alexandre Eram la Porumbacu de Sus a devenit rapid un punct de atracție pentru iubitorii de artă și tradiții locale. Proiectul a pornit cu emoții, dar a depășit așteptările familiei.

Andreea Esca a vorbit deschis despre proiectul cultural pe care l-a lansat la Porumbacu de Sus împreună cu soțul ei, Alexandre Eram. Potrivit Libertatea, spațiul „A lu Escana” a fost inaugurat în luna iulie și a devenit rapid un loc de întâlnire pentru iubitorii de artă, natură și experiențe locale autentice.

Esca a mărturisit că începutul proiectului nu a fost lipsit de temeri, dar dorința de a construi ceva nou și util pentru comunitate a fost mai puternică. „Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat anul acesta, alături de Alexandre Eram, și cu susținerea multor prieteni, este, de departe, A lu Escana! Acest loc de la Poalele Negoiului, în Porumbacu de Sus, unde din iulie încoace, avem parte de oameni minunați care ne trec pragul pentru un spectacol de teatru, un concert, o expoziție, un atelier de împletit, o oră de lucrat lutul, un spectacol pentru copii, un film în grădină, un «brunch» gustos, o zi de lectură interactivă pentru micuții din sat, o cină specială, o cafea cu prăjitură, o socată sau o spumă de zmeură”, a scris Andreea Esca pe rețelele de socializare.

Proiectul a fost dezvoltat împreună cu Alexandre Eram și a beneficiat de sprijinul unei comunități de prieteni. Esca a recunoscut că a avut emoții la început: „Ne-a fost frică? Da! Am vrut să construim ceva ce nu exista și simțeam că va face bine? Da! Suntem fericiți? Peste măsură!”

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Seria evenimentelor de la Porumbacu de Sus continuă, iar sâmbătă, 26 septembrie 2026, este programat spectacolul „Dumnezeul de a doua zi!” cu Mirela Oprișor și Vlad Zamfirescu. De asemenea, copiii din comună și nu numai vor avea ocazia să participe la activități organizate de Teatrul Gong din Sibiu. „Sâmbăta aceasta, abia aștept să văd «Dumnezeul de a doua zi!» cu Mirela Oprișor și Vlad Zamfirescu. Și să mă bucur de bucuria întâlnirii copiilor din comună, și nu numai, cu gașca Teatrului Gong din Sibiu! Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați fost alături, și ați avut încredere că vom deschide un drum… cu sens!”, a transmis Esca.

Firma „A LU’ ESCANA – Cafea · Tarte · Povești”, la intrarea în spațiul cultural din Porumbacu de Sus (nr. 417). Foto: Facebook / Andreea Esca

Spațiul „A lu Escana” a depășit așteptările inițiale ale familiei, devenind un reper pentru evenimente culturale și activități educative în zonă. Proiectul se înscrie în seria de inițiative prin care Andreea Esca susține dezvoltarea comunității din Porumbacu de Sus, după cum a arătat și Efectul Andreea Esca la Porumbacu de Sus: 7 femei au beneficiat deja de mamografii gratuite.