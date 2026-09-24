Un bărbat din Sibiu, de profesie artist, a fost condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare cu suspendare, fiind judecat pentru trafic și deținere de droguri de risc în formă continuată. Dosarul său a scos la iveală o serie de evenimente halucinante.

Tribunalul Sibiu l-a condamnat, în 16 septembrie, la 2 ani și 7 luni de închisoare cu suspendare, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorii DIICOT.

Prăjituri cu marijuana pentru femeile de serviciu

Cel mai grav incident reținut de procurori a avut loc la sfârșitul lunii august 2024. În timp ce se afla la locuința sa din cartierul Valea Aurie din Sibiu, tânărul a abordat două femei, angajate ale unei firme de curățenie, care lucrau pe scara blocului.

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Acesta le-a invitat la el în locuință și le-a oferit gratuit cafea și prăjituri infuzate cu canabis. Femeile au declarat ulterior că nu au intrat în casă, ci au servit cele oferite din pragul ușii.

Potrivit rechizitoriului, publicat pe rejust.ro, artistul a invitat-o pe una dintre ele să facă o baie împreună, propunere refuzată, și a încercat să le ofere și pastile de ecstasy. „(…) martora a precizat că în trecut nu a mai interacționat cu numitul și că singura interacțiune cu acesta a fost la data de 28.08.2024 când acesta le-a poftit pe ea și pe colega sa de serviciu, să consume niște cafea și prăjitură. Martora a mai arătat că după ce a consumat din cafea și din prăjitură, numitul a întrebat-o dacă dorește o pastilă de ecstasy, însă aceasta l-a refuzat”, potrivit rejust.ro.

După câteva ore de la consumul prăjiturilor, cele două femei au început să se simtă rău, acuzând stări de agitație, amețeală, valuri de căldură și vedere în ceață, ajungând în cele din urmă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. În urma testelor medicale, una dintre ele a ieșit pozitivă la consumul de canabis.

A sunat la 112 dintr-un bar, deși avea droguri în buzunar

Un alt episod bizar a avut loc în martie 2025. Aflat într-un pub din zona centrală a Sibiului, bărbatul a sunat la 112 în jurul orei 02:00 dimineața, reclamând că a fost agresat de mai multe persoane din local.

Când polițiștii Biroului Ordine Publică au ajuns la fața locului, l-au găsit extrem de agitat, iar în urma controlului corporal, agenții au descoperit în buzunarul gecii sale un pliculeț cu canabis. Întrebat despre substanță, el a recunoscut nonșalant că este „iarbă, marijuana” destinată consumului propriu. O lună mai târziu, a fost oprit din nou de un echipaj de poliție pe strada Câmpului, având asupra sa un joint.

Canabis vândut și oferit prietenilor

Dincolo de consumul propriu, interceptările și perchezițiile DIICOT au arătat că bărbatul distribuia droguri unui cerc restrâns de cunoscuți. La perchezițiile domiciliare din 3 iunie 2026, anchetatorii au găsit în apartamentul său aproape 95 de grame de canabis, așezate la vedere, pe o farfurie și într-un bol ceramic.

Pe parcursul anilor 2024-2026, el a oferit frecvent marijuana gratuit prietenilor săi la petreceri, dar a și comercializat substanța. Unul dintre martori a declarat că a cumpărat de patru ori canabis de la acesta, plătind 180 de lei pentru fiecare tranșă de 3 grame, tranzacțiile având loc cash, direct în cartier.

Muncă la Muzeul Brukenthal sau la Primăria Sibiu

Instanța a validat acordul de recunoaștere a vinovăției, iar bărbatul, aflat sub control judiciar și fără antecedente penale, a primit o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 7 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni.

Pe durata acestui termen, el este obligat să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Muzeul Național Brukenthal, fie la Primăria Municipiului Sibiu.

De asemenea, instanța a dispus confiscarea telefonului mobil folosit pentru tranzacții, a sumei de 720 de lei obținute din vânzarea drogurilor, precum și a substanțelor ridicate la percheziții, obligându-l totodată la plata sumei de 3.026 lei reprezentând cheltuieli judiciare. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.