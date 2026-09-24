Pe scurt: Ateliere practice, exerciții de respirație și sfaturi medicale la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Plămânilor.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu marchează vineri, 25 septembrie 2026, Ziua Mondială a Sănătății Plămânilor, o inițiativă coordonată la nivel internațional de Forumul Societăților Respiratorii Internaționale (FIRS).

Evenimentul atrage atenția asupra importanței sănătății respiratorii și a necesității de a proteja plămânii pe tot parcursul vieții, potrivit .

Anul acesta, campania se desfășoară sub tema „O viață întreagă cu plămâni sănătoși”, subliniind faptul că sănătatea plămânilor se construiește și se protejează de la copilărie până la vârsta a treia. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu folosește acest prilej pentru a readuce în atenția comunității importanța prevenției, a diagnosticării precoce și a unui stil de viață sănătos pentru menținerea sănătății aparatului respirator.

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Managerul spitalului, Cristian Roman, a transmis că „sănătatea plămânilor nu trebuie să fie o preocupare doar atunci când apar simptome sau când primim un diagnostic. Ea se construiește zi de zi, prin alegerile pe care le facem, prin prevenție, prin controale medicale atunci când acestea sunt necesare și prin atenția acordată mediului în care trăim. Tema din acest an ne amintește că fiecare etapă a vieții este importantă atunci când vorbim despre sănătatea respiratorie. Ca spital specializat în afecțiuni pulmonare, ne dorim să fim nu doar locul în care oamenii vin pentru tratament, ci și un partener al comunității în prevenție și educație pentru sănătate.”

Protejarea sănătății plămânilor presupune atenție la factori de risc precum fumatul, poluarea aerului, infecțiile respiratorii sau expunerea profesională la substanțe nocive. Activitatea fizică adaptată, mișcarea și prezentarea la medic la apariția simptomelor respiratorii persistente pot contribui semnificativ la menținerea sănătății respiratorii.

Dr. Lavinia Danciu, Directorul Medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a subliniat:

„Este important să înțelegem că plămânii merită aceeași atenție pe care o acordăm celorlalte componente ale sănătății noastre. Tusea persistentă, senzația de lipsă de aer, respirația șuierătoare sau scăderea toleranței la efort nu ar trebui ignorate, mai ales atunci când persistă. Un diagnostic pus la timp poate permite inițierea tratamentului și monitorizării corespunzătoare. În același timp, prevenția rămâne esențială. Prin informare și printr-o relație constantă cu medicul, putem identifica mai devreme problemele respiratorii și putem interveni înainte ca acestea să afecteze semnificativ calitatea vieții.”

Ateliere de respirație și exerciții practice pentru comunitate

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Plămânilor, spitalul organizează ateliere dedicate respirației corecte, unde participanții vor primi informații practice despre importanța respirației, tehnici simple și exerciții pentru îmbunătățirea controlului și conștientizării respirației. Aceste activități vor fi desfășurate sub îndrumarea profesorului kinetoterapeut Adrian David, în Amfiteatrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Exercițiile propuse vizează relaxarea, reducerea tensiunii musculare și o mai bună coordonare între respirație și mișcare, adaptate particularităților fiecărei persoane.

Ziua Mondială a Sănătății Plămânilor este și un moment de reflecție asupra importanței accesului la servicii medicale de specialitate și a rolului pe care spitalele îl au în comunitate, atât în tratamentul bolilor respiratorii, cât și în promovarea prevenției.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, oferă servicii medicale specializate pentru diagnosticul, tratamentul și monitorizarea afecțiunilor aparatului respirator. Anual, peste 6.000 de pacienți sunt internați aici, iar medicii efectuează aproximativ 20.000 de consultații, reflectând nevoia constantă de servicii de pneumologie în comunitate.