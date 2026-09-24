Pe scurt: Pe tronsonul Avrig – Arpașu de Jos al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș, lucrările au depășit jumătate din execuție. Mobilizarea pe șantier a crescut semnificativ, iar finalizarea autostrăzii este prevăzută pentru 2028.

Lucrările pe Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13) avansează pe primele două tronsoane, iar sectorul dintre Avrig și Arpașu de Jos a depășit pragul de 50% execuție, potrivit datelor prezentate miercuri, 23 septembrie 2026, de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, citate de Mediafax.

Pe tronsonul Boița – Avrig, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 23,54%. Cristian Pistol a publicat imagini noi de pe șantierul A13 și a prezentat date privind mobilizarea constructorului pe cei peste 34 de kilometri dintre Boița și Arpașu de Jos. Cel mai avansat sector este tronsonul 2, Avrig – Arpașu de Jos, cu o lungime de 19,92 kilometri, unde stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 50,15%.

Mobilizare dublată pe tronsonul Avrig – Arpașu de Jos, cu peste 400 de muncitori

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Pe sectorul Avrig – Arpașu de Jos lucrează în prezent 430 de muncitori și 340 de utilaje. Potrivit directorului CNAIR, mobilizarea pe acest tronson s-a dublat comparativ cu perioada verii. Echipele execută lucrări la terasamente, inclusiv umpluturi și fundații din balast, dar și la structurile viitoarei autostrăzi. Sunt realizate cofrări ale cuzineților, betonări ale elevațiilor și turnări de beton la zidurile de sprijin. În paralel, se lucrează la gabioane și la montarea țevilor de drenaj.

Informații despre stadiul lucrărilor pe celelalte tronsoane ale A13 pot fi consultate și în articolul Poduri, terasamente și 767 de muncitori: stadiul lucrărilor pe tronsoanele 3 și 4 ale A13, Sibiu – Făgăraș.

Stadiul pe tronsonul Boița – Avrig și detalii despre nodul rutier Boița

Pe tronsonul 1, Boița – Avrig, cu o lungime de 14,25 kilometri, stadiul fizic este de 23,54%. Constructorul are mobilizați aici 648 de muncitori și 222 de utilaje. Lucrările sunt concentrate asupra terasamentelor, unde sunt executate umpluturi și decapări, asupra lucrărilor hidrotehnice, inclusiv gabioane, precum și asupra structurilor. La acestea din urmă se desfășoară operațiuni de armare și cofrare a fundațiilor, pilelor și elevațiilor.

Un punct important pe acest tronson este viitorul nod rutier din zona Boița, care va realiza conexiunea dintre Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, Autostrada A1 Pitești – Sibiu și DN7.

În total, pe primele două tronsoane ale A13 sunt mobilizați 1.078 de muncitori și 562 de utilaje, potrivit cifrelor comunicate de Cristian Pistol.

Valoarea contractelor și termenul de finalizare al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș

Valoarea cumulată a contractelor pentru tronsoanele Boița – Avrig și Avrig – Arpașu de Jos este de 3,43 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021 – 2027. Întreaga Autostradă Sibiu – Făgăraș va avea o lungime de 68 de kilometri, iar finalizarea este prevăzută pentru anul 2028.

Odată realizată, A13 va porni din zona Boița, unde va fi conectată cu A1 și DN7, și va continua spre Avrig, Arpașu de Jos și Făgăraș.