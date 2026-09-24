Bărbat surprins de mai multe ori urinând pe poarta și casa unei femei din Veștem: „I-am spus cu frumosul. Nu înțelege” / video foto

O locuitoare din satul Veștem, comuna Șelimbăr, susține că se confruntă de mai mult timp cu o situație neplăcută pe strada Tineretului. Potrivit acestuia, un bărbat ar fi fost surprins în repetate rânduri de o cameră de supraveghere în timp ce urina în apropierea porții și a proprietății sale.

Persoana care a sesizat situația, identificată cu inițialele A.H., spune că nu își dorește un conflict cu bărbatul, însă consideră că un astfel de comportament este lipsit de respect, mai ales într-o zonă în care circulă localnici, familii și copii.

„Omul a fost surprins de camera mea de supraveghere în timp ce urinează chiar în fața porții și a proprietății mele. Consider că este un comportament lipsit de respect și cu atât mai deranjant cu cât zona este una vizibilă și accesibilă publicului”, a transmis A.H.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bărbat surprins de mai multe ori urinând pe poarta și casa unei femei din Veștem: „I-am spus cu frumosul. Nu înțelege” — VIDEO

Camera a fost montată după ce proprietatea ar fi fost spartă

Potrivit relatării, camera de supraveghere a fost instalată în vara acestui an, după ce ușa imobilului ar fi fost forțată. Proprietara spune că locuința nu este momentan locuită și că deține în interior mobilier și aparatură, motiv pentru care a decis să își monitorizeze proprietatea.

„Camerele le-am pus de astă vară, prin iulie. Am pus pentru că mi-a fost forțată ușa. Eu stau în altă parte, casa este nelocuibilă, dar am lucruri, am aparatură”, a explicat aceasta.

Femeia susține că, după montarea camerei, a observat și un miros de urină în zona proprietății, însă inițial nu și-ar fi dat seama de unde provine.

Bărbatul despre care vorbește A.H. ar locui vizavi de proprietatea sa. Potrivit acesteia, i-ar fi atras atenția de mai multe ori să nu mai urineze în zona porții.

„I-am zis de două ori să nu mai facă așa ceva. I-am spus cu frumosul. Nu înțelege”, susține proprietara.

Discuția, surprinsă pe înregistrare

A.H. afirmă că una dintre înregistrările realizate de sistemul de supraveghere surprinde nu doar presupusul incident, ci și reacția soției bărbatului.

Potrivit relatării, femeia ar fi fost nemulțumită de faptul că soțul ei a fost surprins de camera de supraveghere. A.H. susține că în înregistrarea audio se poate auzi și afirmația: „a doua oară nu ne mai spune”.

Contextul exact al acestei afirmații poate fi stabilit doar prin verificarea integrală a înregistrării, pe care persoana care a sesizat situația spune că o poate pune la dispoziția redacției.

„Nu îmi doresc scandal”

A.H. spune că scopul său nu este să provoace un conflict între localnici, ci să găsească o soluție pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

„Ceea ce mă deranjează cel mai mult este faptul că am ajuns să mă confrunt cu astfel de situații chiar în fața propriei locuințe. Nu îmi doresc scandal și nici un conflict cu oamenii de aici. Îmi doresc doar să existe respect, bun-simț și un comportament normal între oamenii care locuiesc în aceeași comunitate”, a transmis aceasta.

Proprietara mai spune că ia în calcul să sesizeze și Poliția dacă situația continuă.

„O să merg și la Poliție dacă va fi nevoie, dar sper să înțeleagă și să se oprească înainte să ajungem acolo.” a declarat A.H.