Pe scurt: Un conflict violent pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr s-a soldat cu reținerea a trei bărbați, acuzați de agresiune, furt și distrugeri.

Trei bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 28 de ani, originari din Avrig și Sibiu, au fost reținuți de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr după un incident violent petrecut pe strada Doamna Stanca.

Evenimentul a avut loc pe 20 septembrie, în jurul orei 05:30. Cei trei ar fi agresat fizic un bărbat de 36 de ani și o femeie de 21 de ani, ambii din județul Argeș. În urma altercației, autoturismul bărbatului a fost avariat, iar din posesia victimelor au fost sustrase mai multe bunuri.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, cei trei bărbați au furat o sumă de bani, dar și un lanț din aur.

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Polițiștii au intervenit la fața locului după ce au fost sesizați despre conflict. În urma verificărilor, s-a stabilit că cei trei bărbați implicați sunt din Avrig și Sibiu și au acționat împreună în comiterea faptelor.

Victimele au primit îngrijiri medicale, iar prejudiciul cauzat prin distrugerea autoturismului și furtul bunurilor este în curs de evaluare.

Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu..

Strada Doamna Stanca din Șelimbăr a mai fost scena unor conflicte violente în ultimele luni. În urmă cu aproximativ două luni, polițiștii au intervenit la o încăierare soldată cu ridicarea a doi bărbați de către forțele de ordine.

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