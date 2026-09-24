Bazinul Olimpia din Sibiu prinde contur. Acoperișul și vechile bazine au fost demolate: ”Suntem cu un pas înainte” / video foto

Lucrările de modernizare și reconstrucție a bazinului Olimpia din Sibiu au început în urmă cu aproximativ două luni și se desfășoară, în prezent, conform graficului stabilit. Directorul Clubului Sportiv Municipal Sibiu, Darius Mara, și deputatul Bogdan Trif, inițiator al proiectului, au fost prezenți pe șantier și au prezentat stadiul investiției.

Proiectul include demolarea actualului turn de sărituri și înlocuirea acestuia cu unul metalic, echipat cu 4 platforme de sărituri amplasate la înălțimi variate: 3,50m, 5,00m, 7,50m și, respectiv, 10,00m. Pentru a respecta cerințele internaționale ale Federației Internaționale de Natație (FINA), acoperișul bazinului a fost deja demolat și urmează să fie reconstruit conform standardelor internaționale. De asemenea, bazinul va fi dotat cu un sistem de transmisie TV pentru competiții, cronometre automate și camere foto de înaltă performanță pentru foto-finish. DETALII AICI

Proiectul are o valoare de 7 milioane de euro, iar potrivit reprezentanților CSM Sibiu, finanțarea este asigurată, contractul este semnat, iar termenul de execuție este de 15 luni. „După cum vedeți și dumneavoastră, lucrările au început în urmă cu două luni de zile. Suntem în grafic”, a declarat Darius Mara, directorul Clubului Sportiv Municipal Sibiu.

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Acoperișul a fost îndepărtat, iar bazinele vechi au fost demolate

Până în acest moment, intervențiile au presupus lucrări importante de decopertare și demolare. Acoperișul vechi al complexului a fost îndepărtat în totalitate, iar cele două bazine existente, cel de înot și cel destinat săriturilor, au fost demolate.

În perioada următoare, proiectantul urmează să verifice partea de infrastructură și fundații, iar ulterior vor începe lucrările de refacere a bazinelor. „Săptămâna viitoare, proiectantul o să se deplaseze în incinta bazinului să vedem partea de infrastructură de fundație, dacă corespunde și ne propunem până la sfârșitul anului bazinul să fie acoperit și să fie închis pe cele două laterale”, a explicat Darius Mara.

Unul dintre elementele importante ale noului complex va fi turnul de sărituri de 10 metri, care urmează să fie construit în partea stângă a bazinului. Acesta va include două platforme.

Tot până la sfârșitul anului este prevăzută închiderea laterală a construcției, inclusiv pe partea dinspre parc. Dacă lucrările evoluează conform planificării, în aceeași perioadă ar urma să înceapă și lucrările interioare.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bazinul Olimpia din Sibiu prinde contur. Acoperișul și vechile bazine au fost demolate: ”Suntem cu un pas înainte” — VIDEO

Proiectantul va verifica infrastructura

Una dintre necunoscutele proiectului este reprezentată de starea structurii existente, motiv pentru care verificările proiectantului vor avea un rol important în etapa următoare.

Întrebat dacă lucrările la structură ar putea prelungi termenul de execuție, Darius Mara a precizat că acest lucru va putea fi stabilit după vizita proiectantului. „În funcție de soluțiile pe care le dă proiectantul, o să vedem dacă durează mai mult sau mai puțin. Dar până în momentul de față nu am avut probleme, iar feedback-ul a fost pozitiv din partea constructorului și a proiectantului”, a spus directorul CSM Sibiu.

În acest moment, reprezentanții beneficiarului susțin că proiectul este în grafic, ba chiar că lucrările ar avea un mic avans față de calendar. „Ca și termen de execuție, 15 luni. Finanțarea este de 7 milioane de euro. Suntem în grafic. (…) În atletism se zice că este bine să fii cu jumătate de pas în față. Noi suntem cu un pas în momentul de față”, a afirmat Mara.

Finalizarea, estimată pentru anul viitor

Potrivit reprezentanților CSM Sibiu, obiectivul este ca noul bazin Olimpia să fie funcțional anul viitor, la aproximativ un an de la momentul actual al lucrărilor.

Darius Mara a precizat că, în prezent, finanțarea este suficientă pentru derularea proiectului și că nu este nevoie de fonduri suplimentare. „În momentul de față banii sunt suficienți, ajung”, a declarat acesta.

Directorul CSM Sibiu i-a mulțumit deputatului Bogdan Trif pentru implicarea în obținerea finanțării și pentru sprijinul acordat proiectului. „Domnul deputat ne-a sprijinit de la început și în momentul de față suntem în grafic. Este un om serios și, în continuare, îmi doresc să avem cât mai multe lucrări împreună la bazele pe care le deține Clubul Sportiv Municipal Sibiu”, a spus Mara.

Bogdan Trif: „Bazinul Olimpia arăta într-un hal fără de hal”

La rândul său, deputatul Bogdan Trif a vorbit despre demersurile făcute pentru identificarea unei surse de finanțare și despre starea în care se afla baza sportivă înaintea începerii investiției. „Nu erau bani pentru investiții. Trebuia găsită o sursă alternativă, pentru că CSM-ul nu avea bani suficienți pentru a începe măcar această investiție, respectiv bazinul Olimpia arăta într-un hal fără de hal. Era o clădire abandonată de foarte mulți ani de zile”, a declarat Trif.

Potrivit deputatului, soluția a fost elaborarea unui proiect și identificarea unei surse de finanțare. Trif a menționat și deplasările făcute la București, la Compania Națională de Investiții (CNI), împreună cu reprezentanții CSM Sibiu, pentru susținerea proiectului.

„Împreună am găsit soluția să scriem un proiect și să găsim finanțare. Pe CNI am fost de mai multe ori împreună la București și iată că ceea ce sibienii așteptau cu nerăbdare, mai ales copiii, prinde contur”, a spus deputatul.

Acesta a amintit că bazinul Olimpia are și o semnificație personală pentru el, precizând că acolo a învățat să înoate.

Trif estimează că inaugurarea ar putea avea loc anul viitor și susține că noua bază sportivă va reprezenta un obiectiv important pentru Sibiu. „Anul viitor cu siguranță o să fie inaugurarea și nu doar o să bifăm un nou obiectiv în Sibiu. O să fie cea mai modernă piscină din bazinul olimpic din țară, ceea ce este o mare realizare pentru tot județul Sibiu”, a declarat Bogdan Trif.

Dacă lucrările vor continua conform calendarului anunțat, următoarea etapă importantă va fi verificarea infrastructurii de către proiectant, urmată de refacerea celor două bazine. Până la sfârșitul anului sunt vizate închiderea construcției și realizarea acoperișului, astfel încât să poată începe lucrările interioare.

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