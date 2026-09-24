Câinii polițiști au făcut spectacol pentru elevii din Sibiu: demonstrație specială la Școala „Nicolae Iorga” / foto

Pe scurt: Câinii special antrenați ai Centrului Chinologic Sibiu au impresionat elevii și profesorii la aniversarea școlii „Nicolae Iorga”. Evenimentul a marcat o jumătate de secol de educație la Sibiu.

Echipele canine ale Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu au susținut joi, 24 septembrie 2026, o demonstrație de dresaj canin la Școala Generală „Nicolae Iorga” din Sibiu. Evenimentul a avut loc cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înființarea școlii, potrivit Centrului Chinologic Sibiu.

Reprezentanții centrului au subliniat importanța acestei aniversări, menționând că „o jumătate de secol înseamnă generații de elevi, dascăli dedicați, valori transmise și, mai presus de toate, o contribuție importantă la formarea unor oameni bine pregătiți, responsabili și implicați în comunitate”.

Demonstrația a fost primită cu entuziasm de elevi și profesori, care au avut ocazia să vadă la lucru câinii special antrenați pentru misiuni în slujba comunității. Echipele canine au prezentat exerciții de disciplină, ascultare și abilități specifice, evidențiind profesionalismul și disciplina dobândite în cadrul centrului.

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Centrul Chinologic Sibiu a transmis că misiunea sa de a forma oameni și câini pentru îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor se întâlnește în spirit cu menirea Școlii Generale „Nicolae Iorga” de a educa și pregăti tinerele generații pentru viață și societate. Reprezentanții centrului au adresat mulțumiri întregii comunități școlare pentru contribuția adusă în cei 50 de ani la formarea generațiilor de elevi și la dezvoltarea orașului Sibiu.

„La mulți ani, Școala ‘Nicolae Iorga’! La mulți ani tuturor celor care i-au construit povestea în acești 50 de ani!”, au transmis reprezentanții Centrului Chinologic, marcând astfel momentul festiv.

Evenimentul a consolidat legătura dintre instituțiile de educație și cele de ordine publică din Sibiu, demonstrând rolul important pe care îl au atât școala, cât și echipele canine în formarea unei comunități unite și responsabile.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu este cunoscut pentru activitatea sa în pregătirea câinilor de serviciu, aceștia fiind implicați frecvent în acțiuni de prevenire și siguranță publică, inclusiv la evenimente majore din oraș, cum a fost și prezența la FITS 2026.

Școala Generală „Nicolae Iorga” din Sibiu a fost fondată în urmă cu 50 de ani și a contribuit la educarea a numeroase generații de elevi, fiind una dintre instituțiile de învățământ cu tradiție din oraș.

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