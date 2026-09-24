Pe scurt: Salariile și contractele șefilor din companiile de stat sunt acum publice pe o platformă guvernamentală. Peste 100 de persoane cumulează funcții, iar peste 150 au venituri de mii de euro lunar.

Guvernul a lansat platforma guvernanta.gov.ro, unde sunt centralizate informații despre conducerea a 121 de companii de stat aflate sub autoritatea instituțiilor centrale.

Potrivit Adevarul, pe această platformă pot fi consultate indemnizațiile, contractele de mandat, CV-urile și afilierea politică a persoanelor care ocupă funcții de conducere în aceste companii.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții simultan în structurile de conducere ale companiilor de stat. De asemenea, peste 150 de persoane câștigă între 5.000 și 20.000 de euro lunar, potrivit datelor publicate.

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„Pentru că toți cetățenii au dreptul să știe cine sunt și ce știu să facă oamenii din vârful companiilor statului român”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Aceasta a subliniat că publicarea și menținerea accesului la aceste informații reprezintă un instrument de transparență în ceea ce privește companiile de stat.

„Aceste date trebuie să rămână publice și accesibile tuturor. Pentru că doar prin transparență vom avea companii de stat eficiente, productive și prospere pentru români și pentru România”, a mai transmis vicepremierul.

Subiectul eficienței și transparenței în companiile de stat a fost abordat și de Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, care a criticat numărul și modul de funcționare al unor instituții finanțate din bani publici.

„Sunt o mulțime de instituții ale statului român care funcționează degeaba. O spun cu responsabilitate”, a declarat Trăilă într-o emisiune televizată. Ea a dat ca exemplu institutele de cercetare, menționând că din cele 118 institute existente, doar 45 ar funcționa în condiții corespunzătoare, iar pentru celelalte ar trebui analizată utilitatea și eficiența lor.

Referindu-se la companiile de stat, Cristina Trăilă a pus sub semnul întrebării menținerea unor conduceri ale societăților care înregistrează pierderi de mai mulți ani. „Cum poți tu să fii de ani de zile pe pierderi și să te consideri un management eficient, mărindu-ți anual bonificațiile pe care trebuie să le iei ca membru în Consiliul de Administrație?”, a spus ea.

Subiectul salariilor și managementului din companiile de stat a fost dezbătut și în trecut, inclusiv în contextul unor măsuri de plafonare și creștere a transparenței, după cum a relatat și Ora de Sibiu.