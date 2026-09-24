Un bărbat suspectat că l-ar fi ajutat pe principalul suspect în cazul femeii de 28 de ani găsite moarte într-o valiză pe râul Olt ar fi fost prins de polițiști în județul Sibiu. Potrivit informațiilor publicate de G4Media, acesta este bănuit că l-ar fi transportat pe bărbatul de 30 de ani cercetat pentru omor.
Principalul suspect a fost dat în urmărire după ce Tribunalul Vâlcea a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă. Poliția Română precizează că bărbatul este cercetat pentru omor și este căutat pentru punerea în executare a mandatului.
Un bărbat care l-ar fi transportat pe suspect, prins în județul Sibiu
Ancheta îi implică și pe polițiștii sibieni. Potrivit informațiilor publicate, un bărbat suspectat că l-ar fi transportat pe principalul suspect a fost prins marți seara în județul Sibiu. Activitățile de urmărire penală au fost desfășurate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea împreună cu polițiști din cadrul IPJ Vâlcea și IPJ Sibiu.
Principalul suspect ar fi plecat din România înainte de descoperirea cadavrului
Cazul a ieșit la iveală pe 22 septembrie, după ce o persoană aflată la pescuit pe malul Oltului, în zona Barajului Ionești, a observat un bagaj care plutea la suprafața apei. În interior a fost descoperit trupul unei femei în vârstă de 28 de ani, originară din județul Dolj.
Necropsia a indicat că femeia a avut parte de o moarte violentă, iar decesul ar fi survenit pe 21 septembrie. În urma cercetărilor, anchetatorii au început urmărirea penală față de un bărbat de 30 de ani din județul Vâlcea, care are calitatea de suspect.
Procurorii au precizat că există informații potrivit cărora acesta ar fi părăsit România înainte ca fapta să fie descoperită. Bărbatul nu a fost găsit la domiciliu, iar polițiștii îl caută în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă.
Victima locuia împreună cu bărbatul de 30 de ani în localitatea Tomșani, județul Vâlcea. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vâlcea și citate de G4Media, până în prezent nu fuseseră identificate sesizări anterioare privind o stare conflictuală între cei doi.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și pentru localizarea bărbatului cercetat pentru omor.
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