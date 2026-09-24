Pe scurt: CJ Sibiu investește în turismul montan, sănătatea copiilor și transportul public, cu proiecte aprobate în ședința din 24 septembrie 2026.

Consiliul Județean Sibiu a adoptat joi, 24 septembrie 2026, o serie de proiecte de hotărâre care vizează investiții în infrastructura medicală și turistică, dezvoltarea traseelor de drumeție, modernizarea transportului public județean, protecția mediului, precum și susținerea unor inițiative culturale și educaționale.

Valoarea totală a investițiilor aprobate pentru turismul montan se ridică la aproape 10 milioane de lei.

Investiții în turismul montan și modernizarea Bazei Salvamont Bâlea

Consilierii județeni au aprobat actualizarea documentațiilor tehnico-economice pentru trei obiective din proiectul de dezvoltare a turismului montan în Munții Cindrel, Lotru și Făgăraș. Este vorba despre un punct de belvedere și observare a avifaunei în Rășinari (1,004 milioane lei cu TVA), un refugiu turistic pentru situații de urgență (1,87 milioane lei cu TVA) și reabilitarea și modernizarea Bazei Salvamont Bâlea (6,99 milioane lei cu TVA). Valoarea totală a acestor investiții ajunge la aproximativ 9,86 milioane lei cu TVA.

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Majorarea valorilor pentru primele două obiective a fost determinată de lipsa ofertelor la licitații și de costurile mai mari identificate în urma consultării pieței. Diferențele de buget vor fi acoperite în principal din economiile realizate la Baza Salvamont Bâlea.

Centru de sănătate mintală pentru copii și renovarea Policlinicii Stomatologice

Consiliul Județean Sibiu a votat documentația tehnico-economică pentru construirea unui Centru de Sănătate Mintală pentru copii în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Ghe. Preda” Sibiu. Proiectul, depus pentru finanțare prin Programul Sănătate 2021–2027, prevede o clădire de 575 mp, pe un singur nivel, care va oferi servicii de psihiatrie pediatrică, evaluare psihologică, consiliere și psihoterapie, logopedie, terapii ocupaționale și programe de prevenție. Investiția se ridică la 8,66 milioane lei cu TVA, din care 5,62 milioane lei sunt alocate pentru construcții și montaj.

De asemenea, au fost actualizați indicatorii tehnico-economici pentru renovarea energetică a Policlinicii Stomatologice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Clădirea de 976 mp va beneficia de lucrări de reabilitare termică, cu o reducere estimată a consumului de energie primară de 67,01%. Investiția, finanțată prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, este de 12,5 milioane lei cu TVA, iar durata de execuție este de 12 luni.

Transport public, protecția mediului și proiecte culturale

Consilierii au aprobat modificarea tarifelor pentru biletele și abonamentele pe traseele județene operate de Lazăr Trans SRL, care asigură legături între Sibiu și localități precum Șura Mare, Mediaș, Porumbacu de Sus, Arpașu de Jos, Cârțișoara și Mârșa. Actualizarea tarifelor ține cont de creșterea costurilor cu combustibilii, întreținerea și reparațiile, piesele de schimb, salariul minim și rovinietele.

Reprezentantul județului în ADI „ECO” Sibiu a fost mandatat să voteze ajustarea tarifului pentru compostarea biodeșeurilor colectate separat din zonele Agnita și Mediaș, la Târnava. Tariful va crește de la 167,11 la 176,80 lei/tonă, fără TVA, ceea ce reprezintă o majorare de 5,80%. Cantitatea anuală rămâne de 7.300 de tone, iar noul tarif se va aplica de la 1 ianuarie 2027.

În plan cultural, a fost aprobată deplasarea Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” la Tokyo, în perioada 14–18 octombrie 2026, pentru spectacole la Ambasada României și Universitatea Shirayuri. Cei 11 membri ai delegației vor promova patrimoniul cultural românesc și județul Sibiu, cu sprijinul organizatorilor japonezi care asigură transportul, cazarea și masa, restul costurilor fiind acoperite prin sponsorizări.

Totodată, a fost aprobat parteneriatul dintre Județul Sibiu, Complexul Național Muzeal ASTRA și Asociația Sibiu IT pentru organizarea „ASTRA Hack” la Muzeul ASTRA, în perioada 6–7 noiembrie 2026, în cadrul Sibiu Innovation Week.

Aceste decizii vin în contextul în care CJ Sibiu a aprobat bugetul pe 2026, cu alocări semnificative pentru investiții și sănătate.