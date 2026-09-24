Pe scurt: Un scandal izbucnit în Prislop s-a lăsat cu patru rețineri. Polițiștii investighează faptele de violență petrecute pe 20 septembrie.

Patru bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 47 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, fiind acuzați de lovire sau alte violențe după un conflict izbucnit în localitatea Prislop.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc pe 20 septembrie, în jurul orei 19:30, când între mai multe persoane a izbucnit un conflict spontan care a degenerat rapid în acte de violență.

Polițiștii au intervenit la fața locului pentru aplanarea scandalului și au identificat persoanele implicate. În urma verificărilor, patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind bănuiți că au participat activ la agresiune. Aceștia urmează să fie prezentați procurorilor pentru luarea unor măsuri preventive.

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Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, care coordonează ancheta pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs conflictul. Polițiștii continuă să adune probe și să audieze martori pentru a clarifica rolul fiecărei persoane implicate.

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▶ Vezi pagina acestui video: Conflict violent la Prislop: patru bărbați au ajuns direct în arest — VIDEO