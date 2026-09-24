Consilierii locali plănuiesc să organizeze o întâlnire de lucru pentru a discuta cum pot fi îmbunătățite agendele Sibiului, prin care sunt finanțate multe dintre evenimentele din oraș.

Aleșii locali se pregătesc să reia discuțiile despre agendele Sibiului, după ce, anul acesta, s-a creat o situație fără precedent în Consiliul Local, când s-a supus votului aprobarea agendei sportive.

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▶ Vezi pagina acestui video: Consilierii locali reiau discuțiile despre agendele Sibiului. Fodor: „Dacă citiți legislația, facem o întâlnire” — VIDEO

Diana Mureșan (USR) este consilierul care a readus în atenția aleșilor locali acest subiect, menționând că ar fi util dacă selecțiile pentru agenda sportivă s-ar organiza de mai multe ori pe an.

„În luna mai am discutat despre posibilitatea de a face o întâlnire de lucru pe agenda sportivă, iar imediat după ședința respectivă a primit legile care stau la baza agendei sportive și urma să fie convocată o ședință. Am înțeles că peste vară mulți au fost în concediu, dar cred că am putea luna viitoare să avem timp pentru o astfel de ședință, să discutăm pe marginea agendei. Dacă există deschidere să se facă o documentare în legătură cu posibilitatea de a avea aceste agende multianuale. (…) De cele mai multe ori, votăm foarte târziu ghidurile, selecția se face târziu, iar proiectele se pot desfășura de cele mai multe ori doar din luna mai până în luna decembrie”, a spus Diana Mureșan (USR).

Corina Dăncilă (PNL) a precizat că este de acord ca regulamentele tuturor agendelor să fie îmbunătățite.

„La ultima ședință când s-a aprobat agenda, unul dintre inițiatori a fost fostul nostru coleg, Adrian Bibu. Am primit legislația și urmează ca și noi, consilierii, să facem demersuri către serviciul din primărie care se ocupă de asta. Noi suntem de acord, ne putem întâlni împreună cu directorul direcției care se ocupă de agende, de toate agendele, pentru că după părerea mea toate ar trebui refăcute toate regulamentele”, a precizat Corina Dăncilă (PNL).

Primarul Astrid Fodor a subliniat că este de acord să fie organizată o întâlnire de lucru, dar cu condiția ca legislația să fie studiată de consilierii locali. „Am pus la dispoziție legislația pentru ca în momentul în care va avea loc întâlnirea să nu pierdem timpul. Legislația spune pe ce perioadă se poate face finanțarea, aspect pe care l-am discutat mult timp. Dacă citiți legislația, după ce o cunoașteți bine, cu tot dragul facem întâlnirea. Vă stau la dispoziție și colegii de la agende, suntem alături cu personalul de specialitate”, a spus edilul.