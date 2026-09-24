CSU Sibiu a încheiat seria meciurilor amicale și se pregătește de startul noului sezon în Liga Națională de baschet, în care are ca obiectiv intrarea în play-off.

Antrenorul Dan Fleșeriu se așteaptă la o luptă și mai dificilă decât în sezonul trecut. Tehnicianul vorbește despre un lot mai bun față de sezonul precedent, dar și despre probleme provocate de accidentările lui Towns și Roschnafsky.

Dan Fleșeriu, antrenorul lui CSU anunță că jocurile amicale i-au dat o imagine destul de exactă asupra echipei sale, dar și a adversarelor.

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”Perioada de pregătire fost cum ne așteptam, nu ușoară, din păcate nu a fost ferită de accidentări, speram să nu le avem, dar au apărut. Amicalele ne-au dat o imagine destul de clară la ce fel de echipă avem, raportat echipe și-au format adversarii noștri importanți din campionat. Putem spune despre majoritatea echipelor că și-au format loturi mult mai puternice decât sezonul trecut, din punct de vedere al capacității de joc în forță, cu jucători solizi, atletici. Noi am format o echipă care probabil e mai bună decât sezonul trecut, dar suntem departe de atleticitatea celorlalte echipe și pe care mi-aș fi dorit-o” a spus Dan Fleșeriu pentru Ora de Sibiu.

Towns și Roschnafsky, incerți pentru meciul de la Pitești

San Towns și Eduard Roschnasky au ratat pregătirea de toamnă, după ce au suferit accidentări. Ei urmează să revină la antrenamente, dar prezența lor în meciul de la Pitești din 3 octombrie este incertă.

Foto: CSU Sibiu

”Nu știu dacă Towns și Roschnafsky vor juca la Pitești, deocamdată ei nu se antrenează, vom vedea zilele viitoare dacă reintră la ședințele de pregătire și dacă vor fi apți de joc. Am jucat o mare parte din amicale fără ei, Edu nu a prins niciun joc, asta poate să îi afecteze și pe ei, dar și pe noi pentru tot restul campionatului. Trebuie să ne adaptăm la situație și vom vedea ce ne aduce viitorul” a punctat tehnicianul sibienilor.

Rămânerea la Sibiu, un factor aproape decisiv

Antrenorul lui CSU este mulțumit de faptul că echipa va continua să joace cel puțin până la finalul anului în Sala Transilvania.

”Este foarte important ca echipa să rămână la Sibiu, poate fi un factor decisiv, vom vedea dacă vom avea șansa de a juca până la finalul campionatului în Sala Transilvania. Deocamdată trebuie să ne concentrăm pe începutul campionatului”

CSU Sibiu țintește play-off-ul

CSU țintește intrarea în play-off, dar bătălia se anunță crâncenă. ”Bătălia pentru play-off va fi extrem de grea, cred că sunt mai multe echipe care se luptă pentru acest obiectiv decât în sezonul trecut. Dacă anul trecut au fost 10-11 care s-au bătut la play-off, anul acesta cred că suntem minim 12, poate chiar 14 formații care au șanse de a se califica în play-off” a mai spus Dan Fleșeriu.