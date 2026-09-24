Pe scurt: Linia 569 Tursib va asigura transportul între Shopping City și Șopa pentru festivalul ”Zilele Comunității Șelimbăr”, cu curse dese și program prelungit.

Cu ocazia Zilelor Comunității Șelimbăr 2026, Tursib anunță introducerea unei linii speciale de autobuz care va funcționa în weekendul 26-27 septembrie 2026. Linia 569 va face legătura între Shopping City și zona de agrement Pădurea Șopa, pentru a facilita accesul participanților la eveniment, potrivit informațiilor publicate de Tursib.

Traseul liniei 569 la dus va fi: Shopping City – DN1 – Șopa. La întors, autobuzele vor circula pe ruta Șopa – DN1 – sens giratoriu Cisnădie – DN1 – strada Sibiului – sens giratoriu Doamna Stanca – Shopping City. Stația de plecare spre Șopa este Shopping City 1, iar pentru întoarcere, autobuzele vor pleca din stația Șopa.

Programul liniei 569 pentru sâmbătă și duminică

Sâmbătă, 26 septembrie 2026, autobuzele vor circula după următorul program:

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13:00 – 16:00: la fiecare 30 de minute

16:00 – 19:00: la fiecare 10 minute

19:00 – 22:00: la fiecare 30 de minute

22:00 – 00:00: la fiecare 10 minute

Ultima plecare din Șopa va fi la ora 00:05, iar ultima plecare din Shopping City la 23:50.

Duminică, 27 septembrie 2026, programul este:

13:00 – 16:00: la fiecare 10 minute

16:00 – 19:00: la fiecare 30 de minute

19:00 – 22:00: la fiecare 10 minute

Ultima plecare din Șopa va fi la ora 22:05, iar din Shopping City la 21:50.

CITEȘTE ȘI: Prima ediție „Zilele Comunității Șelimbăr”: Puya, Adi Istrate, Alexia și mari artiști ai muzicii populare, printre care Mariana Anghel și Emilia Dorobanțu, vin la Pădurea Șopa

Biletul și regulile de călătorie pentru linia specială

Accesul pe traseul 569 se face cu un bilet de 1 tranziție, valabil 75 de minute, la prețul de 5 lei. Tursib recomandă călătorilor să respecte regulile de conduită în autobuz și indicațiile personalului, având în vedere numărul mare de participanți așteptați la eveniment.

Linia specială 569 a fost introdusă pentru a asigura transportul public către zona de eveniment, în contextul restricțiilor de acces cu mașina personală la Pădurea Șopa.

VEZI ȘI: Cum ajungi la „Zilele Comunității Șelimbăr”: autobuze Tursib de la Shopping City spre Pădurea Șopa, iar mașinile personale nu au acces

Detalii suplimentare despre accesul la eveniment și alte măsuri de transport pot fi consultate în articolul Cum ajungi la „Zilele Comunității Șelimbăr”: autobuze Tursib de la Shopping City spre Pădurea Șopa, iar mașinile personale nu au acces.

Organizatorii recomandă publicului să folosească, pe cât posibil, linia 569 Tursib, care asigură legătura între stația de la Shopping City Șelimbăr și Zona de Agrement – Pădurea Șopa pe toată durata programului celor două zile.

Sâmbătă, 26 septembrie: Puya, Adi Istrate, Alexia, Arias și Discolindas

Prima zi a Zilelor Comunității Șelimbăr va fi dedicată muzicii actuale. Sâmbătă, 26 septembrie, pe scena din Zona de Agrement – Pădurea Șopa vor urca Puya, Adi Istrate, Alexia, Arias și Discolindas.

Programul primei zile va aduce astfel pe aceeași scenă hip-hop, pop și muzică de petrecere, într-o seară de concerte cu acces gratuit.

Duminică, 27 septembrie: muzică populară, dans și tradiții

Duminică, 27 septembrie, cea de-a doua zi a Zilelor Comunității Șelimbăr va fi dedicată folclorului, dansului și tradițiilor.

Pe scenă vor urca Mariana Anghel, Ovidiu Homorodean, Traian Stoiță, Sebastian Stan, Emilia Dorobanțu, Alina Bîcă, Sânziana Ștefan, Ioana Ștefan și Eugen Mihăilă.

Lor li se vor alătura Formația Rapsodia din Arad, Secția de Dansuri Populare CSC 1599 Șelimbăr și Ansamblul Vestala, completând programul celei de-a doua zile.

Prin cele două programe diferite, prima ediție a evenimentului își propune să aducă împreună public de toate vârstele, de la tineri și grupuri de prieteni până la familii, copii și bunici. Evenimentul este deschis atât locuitorilor comunei Șelimbăr, cât și sibienilor și celor care vor veni din localitățile învecinate.

Accesul publicului este gratuit în ambele zile.

Eveniment organizat de Primăria Șelimbăr și Consiliul Local Șelimbăr.