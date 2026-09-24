Pe scurt: Medicii veterinari din Sibiu avertizează că fără supravegherea lor, siguranța alimentară nu poate fi garantată. Ei intervin direct în prevenirea bolilor și monitorizarea produselor de origine animală.

Medicii veterinari din Sibiu atrag atenția asupra rolului crucial pe care îl au în asigurarea sănătății și bunăstării animalelor, dar și în protejarea sănătății publice, potrivit unui comunicat transmis de Colegiul Medicilor Veterinari Filiala Sibiu.

Aceștia subliniază că activitatea lor zilnică este esențială pentru prevenirea și gestionarea bolilor la animale, inclusiv a celor transmisibile la om, precum și pentru siguranța alimentară a populației.

Potrivit Colegiului Medicilor Veterinari, medicii veterinari de liberă practică joacă un rol cheie în menținerea indemnitații teritoriului României față de anumite boli cu impact major asupra efectivelor de animale, care pot genera pagube economice semnificative. În același timp, aceștia sunt veriga de bază a lanțului alimentar, fiind responsabili de certificarea faptului că produsele consumate de populație nu provin de la animale bolnave și de supravegherea calității și salubrității alimentelor de origine animală.

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„Nu se poate vorbi de siguranță alimentară în lipsa activității medicilor veterinari, întrucât ei sunt cei care trebuie să certifice că produsele consumate de populație nu provin de la animale bolnave și să supravegheze calitatea şi salubritatea produselor alimentare destinate consumului uman”, se arată în comunicat. Medicii veterinari intervin direct în monitorizarea, prevenirea și combaterea bolilor transmisibile la animale și de la animale la oameni (zoonoze), asumându-și riscuri pentru propria sănătate.

Corpul medical veterinar din România, organizat în baza Legii 160/1998, include atât medici veterinari din sectorul de stat, cât și medici de liberă practică, titulari la unități medicale veterinare private (cabinete, clinici, spitale, farmacii), dar și specialiști angajați în unități economice sau în învățământ și cercetare.

Aceștia oferă servicii de specialitate crescătorilor de animale și operatorilor din domeniul alimentar, la solicitarea acestora sau prin acțiuni obligatorii prevăzute în Programul strategic național de supraveghere, prevenire și combatere a bolilor la animale și a celor transmisibile la om.

Printre responsabilitățile medicilor veterinari se numără gestionarea efectivelor de animale, modernizarea creșterii acestora în ferme comerciale, evaluarea și înregistrarea exploatațiilor, identificarea animalelor în baza națională de date, precum și acordarea de asistență pentru prevenirea și combaterea bolilor transmisibile.

De asemenea, ei monitorizează respectarea legislației privind gestionarea câinilor, pisicilor și altor animale de companie, care pot transmite boli grave la oameni și la alte animale.

Medicii veterinari sunt implicați în monitorizarea circulației animalelor, a produselor și subproduselor de origine animală, a medicamentelor și produselor biologice, precum și în întocmirea documentelor pentru despăgubirea proprietarilor de animale afectați de focare de boli transmisibile. Ei garantează calitatea și salubritatea produselor alimentare prin analize de laborator avansate, realizate de specialiști cu experiență.

Colaborarea cu operatorii economici și asociațiile profesionale este permanent dezvoltată, medicii veterinari oferind consultanță de specialitate, participând la analize și dezbateri, precum și la acțiuni comune pentru prevenirea și combaterea situațiilor care pot avea impact economic sau social.

Realizarea acestor activități depinde însă de modul în care autoritățile de stat, Guvernul României și A.N.S.V.S.A., prin D.S.V.S.A. județene, asigură cadrul instituțional, resursele financiare și baza tehnico-materială necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar.

De asemenea, Colegiul Medicilor Veterinari Filiala Sibiu reamintește importanța acordării de sprijin financiar crescătorilor de animale prin programe de dezvoltare rurală sau subvenții, pentru a susține eforturile comune de protejare a sănătății publice și a siguranței alimentare. Pentru mai multe recomandări privind achiziția produselor alimentare, consultați și Avertismentul medicilor veterinari din Sibiu: nu cumpărați carne și ouă de la marginea drumului.

Comunicatul este semnat de dr. Pențea Ioan Viorel, secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu. Informațiile au fost transmise joi, 24 septembrie 2026, potrivit Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu.