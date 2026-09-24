Pe scurt: Polițiștii din Mediaș au pus în aplicare un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Luduș pentru un bărbat de 46 de ani. Acesta a fost dus direct în arestul IPJ Sibiu.

Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv la Mediaș, după ce Judecătoria Luduș a decis înlocuirea măsurii controlului judiciar cu cea a arestării preventive. Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș l-au identificat pe bărbat în cursul zilei de miercuri, 23 septembrie 2026, în jurul orei 16:00.

Decizia instanței a fost luată chiar în aceeași zi, iar polițiștii au acționat rapid pentru a pune în aplicare mandatul. Bărbatul a fost găsit pe raza municipiului Mediaș și a fost condus la sediul poliției pentru formalitățile legale.

După finalizarea procedurilor, acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu. Măsura arestării preventive a fost dispusă ca urmare a unei hotărâri a Judecătoriei Luduș, care a considerat necesară privarea de libertate a bărbatului, înlocuind astfel controlul judiciar sub care se afla anterior.

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Reprezentanții IPJ Sibiu au precizat că acțiunea s-a desfășurat fără incidente, iar bărbatul a fost predat în custodia centrului specializat pentru deținuți aflați în arest preventiv. Nu au fost furnizate detalii suplimentare despre faptele pentru care acesta era cercetat sau despre motivele care au determinat instanța să schimbe măsura preventivă.

Astfel de acțiuni sunt parte din activitatea curentă a polițiștilor de la Mediaș, care colaborează cu instanțele de judecată pentru punerea în aplicare a mandatelor emise. În ultimele luni, mai multe persoane au fost reținute sau arestate în municipiu, inclusiv pentru infracțiuni grave, după cum s-a întâmplat și în cazul unei femei condamnate pentru trafic de droguri de mare risc.

Bărbatul de 46 de ani va rămâne în arest preventiv la Sibiu, urmând ca instanța să stabilească pașii următori în dosarul său. Polițiștii din Mediaș continuă să monitorizeze și să pună în aplicare deciziile judecătorești pentru menținerea ordinii și siguranței publice.