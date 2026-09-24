Fostul antrenor al lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a pus din nou tunurile pe fostul acționar al clubului, Ștefan Băcilă, căruia îi reproșează falimentul echipei.

În cele șase luni la FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a stat pe banca sibienilor la 24 de partide și a înregistrat 7 victorii, 6 remize și 11 eșecuri, perioadă în care a fost mai mult focusat pe a critica arbitrajele.

Din nefericire, deși a prins în extremis ”barajul”, FC Hermannstadt a retrogradat la capătul dublei manșe cu FC Voluntari (3-2 și 0-3), apoi s-a desființat!

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Foto: Sportul Ilustrat

”La Sibiu, drept dovadă vorbesc cifrele, nu eu, în 19 etape am acumulat 25 de puncte, predecesorul meu numai 12 puncte, a fost o diferență foarte mare. Dar marea problemă a fost una pe care nu vrea să o recunoască toată lumea, cei care blamează jucătorii și antrenorii care și-au pierdut banii timp de 6, 7, 8 luni, acel club nu a mai plătit pe nimeni. Puneți-vă în postura noastră, de jucători și antrenori, să nu fiți plătit la job 6 luni de zile, puteați să stați liniștit voi și familiie voastre? Dar, așa e în fotbalul românesc, toată lumea arată cu degetul spre jucători și antrenori că își cer drepturile” a spus Dorinel Munteanu la Sport Total FM.

”Era demult degringoladă la Sibiu”

”Munti” l-a atacat direct pe Ștefan Băcilă, cel care a fost principalul finanțator al clubului FC Hermannstadt.

”Degringolada la Sibiu era de mult timp acolo, cred că forurile superioare ale fotbalului românesc ar trebui să își pună un mare semn de întrebare, cum garantează bugetul sau cum dă licența unui club cu asemenea datorii? Nimeni nu mai vorbește de Hermannstadt, dar noi trebuie să mergem prin tribunale, comisii ca să ne obținem banii, nu este normal dacă vrem un fotbal curat. Sibiul merită o echipă, dar o persoană care a fost principalul finanțator, nu îi mai dau numele ca să nu-l scot în evidență, a dus acest club în faliment” a mai spus ”Nemțul”.

Pentru Dorinel Munteanu retrogradarea Sibiului a fost a patra a sa din cariera de antrenor, după cea cu FC Argeș (2007), Concordia Chiajna (2019) și Sepsi (2025).

După plecarea de la Sibiu, tehnicianul a preluat echipa de Liga 2, CSM Reșița.