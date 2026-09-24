Fraudă bancară anchetată la Sibiu: o femeie din Brașov a luat un credit sub nume fals

Pe scurt: Polițiștii din Sibiu au descins la două adrese din Brașov și au reținut o femeie suspectată de fraudă informatică și retrageri ilegale de numerar.

O femeie în vârstă de 30 de ani, cu domiciliul în județul Brașov, a fost reținută de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Sibiu, fiind cercetată pentru fraudă informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Potrivit IPJ Sibiu, ancheta a vizat activități desfășurate în perioada 15-16 august, când femeia ar fi accesat, printr-o aplicație de mobile banking, un credit bancar în numele unei femei de 55 de ani din județul Alba.

După obținerea sumei de bani prin această metodă, suspecta ar fi folosit fondurile pentru tranzacții frauduloase atât online, cât și fizic, inclusiv retrageri de numerar de la ATM-uri din județul Sibiu. Prejudiciul cauzat este în curs de evaluare de către anchetatori.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Potrivit surselor Ora de Sibiu, creditul luat cu acte false depășește 30.000 de lei.

În cadrul investigațiilor, la data de miercuri, 23 septembrie 2026, polițiștii sibieni au efectuat două percheziții domiciliare în localitățile Copăcel și Iași, ambele din județul Brașov. În urma descinderilor, au fost ridicate probe și bunuri considerate relevante pentru dosar, printre care dispozitive electronice și documente bancare.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și a fost condusă la sediul IPJ Sibiu pentru audieri.