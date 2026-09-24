Pe scurt: Chiar dacă Engie a notificat clienții despre scumpiri la gaze, facturile pentru iarna 2026-2027 vor fi calculate la un tarif plafonat, sub nivelul pieței. Vezi cum funcționează protecția legală și ce prețuri se aplică.

Engie România, cel mai mare furnizor de gaze naturale pentru populație, a început să trimită către cei peste 2,15 milioane de clienți casnici noile condiții comerciale și tarifele pentru sezonul rece 2026-2027. Potrivit Libertatea, notificările oficiale indică o creștere a prețului la gaze, reflectând evoluțiile din piața angro, însă consumatorii nu vor plăti aceste sume majorate datorită mecanismului de protecție administrat de stat.

Oferta concurențială transmisă de Engie stabilește un preț final al gazelor de 0,34 lei/kWh, valabil între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027. În această perioadă, prețul gazului-marfă este de aproximativ 0,20 lei/kWh (echivalentul a 208 lei/MWh, incluzând componenta de înmagazinare și marja de furnizare). Chiar dacă aceste valori sunt mai mari decât cele din lunile calde, ele rămân sub cotațiile actuale din piețele internaționale, semn că scumpirile globale la gaze încep să fie transferate treptat către consumatorii finali.

Clienții casnici nu trebuie să se alarmeze de valorile din notificările primite

Clienții casnici nu trebuie să se alarmeze de valorile din notificările primite. Cadrul legislativ actual, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 12/2026, obligă furnizorii să aplice la facturare cel mai mic preț dintre cel contractual și cel rezultat din mecanismul de preț administrat de stat. Astfel, valoarea facturată va include componenta de achiziție, marja reglementată de furnizare, tarifele de rețea stabilite de ANRE și TVA.

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Prețul administrat, calculat pe baza OUG 12/2026, va fi semnificativ mai mic decât cei 0,34 lei/kWh din oferta comercială. Explicația vine din obligația legală impusă marilor producători autohtoni, Romgaz și OMV Petrom, de a vinde furnizorilor gazele extrase din producția internă pentru populație la un preț plafonat de 110 lei/MWh (0,11 lei/kWh), de trei ori mai mic decât cotațiile libere din piață.

În perioada verii, facturile Engie au fost calculate la un tarif de circa 0,28 lei/kWh, în absența necesarului de extragere din depozite. Odată cu venirea iernii, acest tarif va crește ușor, din cauza costurilor suplimentare de înmagazinare și a eventualelor achiziții din import, necesare în perioadele cu ger, dacă producția internă nu acoperă consumul național. Totuși, reprezentanții guvernamentali au precizat la elaborarea OUG 12/2026 că prețul final plătit de populație nu ar trebui să depășească pragul de 0,31 lei/kWh.

Prin urmare, chiar dacă notificările comerciale expediate către clienți indică un nivel de 0,34 lei/kWh, facturile emise între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027 vor fi calculate pe baza prețului reglementat, oferind stabilitate financiară gospodăriilor în sezonul rece. Pentru mai multe detalii despre evoluția tarifelor la gaze și avertismentele privind scumpirile, puteți consulta și articolul Gazele se scumpesc puternic în Europa: ce se va întâmpla cu facturile românilor la iarnă.