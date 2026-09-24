Kaufland a inaugurat, la începutul anului 2023, un magazin pe Calea Cisnădiei. Lanțul de supermarketuri era obligat să amenajeze și un drum nou de acces, însă l-a făcut uitat. Primarul Astrid Fodor spune că va analiza situația.

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▶ Vezi pagina acestui video: Kaufland a promis un drum nou pe Calea Cisnădiei, dar nu l-a mai făcut. Fodor: „Vom analiza” — VIDEO

Drumul de acces ar fi trebuit să fie amenajat pentru clienții care vin din strada Siretului la magazinul deschis pe Calea Cisnădiei. Situația a fost semnalată în ședința Consiliului Local de joi de către Corina Bokor (PSD).

„În anul 2021, am aprobat PUZ-ul (…) pentru Kaufland care s-a construit pe Calea Cisnădiei. Etapele obligatorii au prevăzut realizarea drumului de acces cu strada Siretului. Până acum nu s-a realizat nimic, oamenii tot zona aglomerată trebuie să o folosească ca să ajungă la Kaufland. Nu e în regulă să își vadă doar interesul de a construi supermarketul”, a spus Bokor.

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Primarul Astrid Fodor a precizat că va analiza situația și va transmite un răspuns.

Spații verzi neîngrijite în Cireșica. Fodor: „Le vom amenaja”

Corina Bokor a mai semnalat o situație din cartierul Cireșica. Potrivit acesteia, zonele verzi din acea zonă sunt neîngrijite, iar locuitorii își doresc să fie amenajate. „În Cireșica, zonele verzi sunt neîngrijite. Au fost situații în care cetățenii mai în vârstă s-au opus unei intervenții de la Serviciul Parcuri pentru a tăia tufe și niște pomi și au sesizat cum arată Calea Dumbrăvii sau bulevardul Victoriei și cum urmează să arate bulevardul Milea. Problema care a rămas în acea zonă: au fost desființate grădinile în urmă cu câțiva ani, iar ele s-au transformat în locuri unde se aruncă gunoaie, e mizerie mare, dorm oameni ai străzii”, a transmis Corina Bokor (PSD).

Edilul Sibiului a transmis că se va interveni în zonă, însă o parte din teren este proprietate privată. „La Cireșica am fost împreună cu o echipă din Primărie acum câteva săptămâni și într-adevăr este o zonă neîngrijită. Este o proprietate privată, care și aia deranjează, aflată la granița cu proprietatea noastră. În afară de amenzi și impozit mărit, nu putem face mai mult. Partea ce ne aparține a fost preluată de Serviciul Spații Verzi, care o va amenaja corespunzător. Pe acea pată care rămâne nu putem interveni că e proprietate privată”, a spus primarul Astrid Fodor.