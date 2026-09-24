Pe scurt: Puțini români știu că manipularea odometrului este infracțiune și poate fi reclamată la poliție. Sondajele arată că majoritatea cumpărătorilor nu cunosc legea sau nu știu unde să reclame.

Manipularea kilometrajului la mașinile second-hand nu mai este doar o „șmecherie” tolerată în România, ci o faptă interzisă prin lege, cu consecințe penale.

Potrivit Libertatea, dacă o mașină este vândută cu un kilometraj falsificat pentru a induce cumpărătorul în eroare, vânzătorul riscă pedeapsa cu închisoarea de până la trei ani pentru înșelăciune.

Legea 142/2023 interzice explicit manipularea odometrului, solicitarea unei astfel de intervenții sau orice acțiune care afectează înregistrarea corectă a kilometrilor parcurși. Sunt interzise inclusiv utilizarea sau furnizarea de echipamente și programe destinate modificării kilometrajului.

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Totuși, pedeapsa penală nu se aplică automat pentru orice modificare: dacă vânzarea se face cu scopul de a obține un avantaj financiar prin inducerea în eroare a cumpărătorului, fapta poate fi încadrată la înșelăciune, conform articolului 244 din Codul Penal. Pentru forma de bază a acestei infracțiuni, pedeapsa este între șase luni și trei ani de închisoare, iar dacă sunt folosite mijloace frauduloase, intervalul crește la unu-cinci ani.

Sondajele arată că majoritatea românilor nu cunosc legea și nu știu unde să reclame

Un sondaj carVertical realizat în 2026 arată că 40,6% dintre români fie au cumpărat personal o mașină cu kilometrajul modificat, fie cunosc pe cineva care a trecut prin această situație. În același timp, 77,5% dintre respondenți nu știu unde ar trebui să reclame dacă descoperă o astfel de problemă.

Mai mult, 58,8% nu cunosc pedeapsa maximă, iar 12,7% cred chiar că darea kilometrajului înapoi nu este ilegală. Doar 17,1% au indicat închisoarea ca posibilă sancțiune. În total, 82,8% dintre cei chestionați sunt slab informați despre modul în care este sancționată această fraudă în România.

Problema nu se rezumă la câteva mii de kilometri șterși. Analiza carVertical pe rapoartele cumpărate de utilizatorii din România între septembrie 2024 și august 2025 arată că 7,5% dintre vehiculele verificate prezentau semne de manipulare a odometrului. Diferența medie era de aproximativ 95.100 km, ceea ce înseamnă că o mașină care a parcurs 250.000 km poate fi vândută ca având doar puțin peste 150.000 km, influențând direct prețul și percepția asupra uzurii.

Registrul electronic RAR și certificatul Auto-Pass ajută la verificarea istoricului

Legea a introdus un registru electronic gestionat de Registrul Auto Român (RAR), unde se centralizează informații despre kilometraj din inspecțiile tehnice periodice, service-uri autorizate și alte operațiuni raportate către RAR.

La vânzarea unei mașini înmatriculate sau introduse pe piață în România, vânzătorul trebuie să ofere cumpărătorului un certificat RAR Auto-Pass valabil 60 de zile. Acest document poate ajuta la depistarea unor scăderi suspecte ale kilometrajului înregistrat în timp.

Protecția oferită de sistem nu este însă completă, mai ales pentru mașinile importate. carVertical avertizează că istoricul nu circulă întotdeauna între state, iar modificările făcute înainte ca automobilul să ajungă în România pot fi greu de demonstrat.

Pentru a se proteja, cumpărătorii sunt sfătuiți să păstreze contractul de vânzare, anunțul cu kilometrajul, conversațiile cu vânzătorul, facturile, documentele de service, RAR Auto-Pass și orice raport de istoric care arată kilometrajul real.

Dacă există indicii că un cumpărător a fost indus în eroare pentru a plăti mai mult pe o mașină, situația poate fi reclamată la poliție sau parchet, care vor stabili dacă sunt întrunite condițiile unei infracțiuni. Pentru recuperarea banilor sau anularea tranzacției pot exista și căi civile, în funcție de situație.

Verificarea istoricului înainte de semnarea contractului rămâne cea mai sigură metodă de protecție, fiind mult mai simplă decât rezolvarea unei astfel de probleme după cumpărare. Subiectul manipulării kilometrajului a fost abordat și în contextul mașinilor second-hand din parcurile auto de pe Centura Sibiului, unde fenomenul persistă.