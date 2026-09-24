Proiectul de lege privind introducerea obligativității uniformelor școlare, inițiat de deputatul Bogdan Trif împreună cu mai mulți colegi parlamentari ai PSD, a ajuns în plenul Senatului și a fost adoptat cu o majoritate largă. Propunerea a primit 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri.

Bogdan Trif susține că proiectul introducerii obligativității uniformelor școlare reprezintă un pas important pentru școlile din România și afirmă că ideea a fost discutată cu părinți, profesori și elevi din județul Sibiu. „Toți cred că știți de inițiativa legislativă pe care am avut-o împreună cu mai mulți colegi de la Partidul Social Democrat, referitoare la introducerea uniformelor școlare. Am participat acum două săptămâni la Comisia de învățământ, unde acest proiect de lege a obținut majoritatea voturilor, iar săptămâna aceasta a trecut de plenul Senatului cu o majoritate covârșitoare”, a declarat Bogdan Trif.

Potrivit acestuia, următoarea etapă este dezbaterea proiectului în Camera Deputaților, unde acesta va trece prin comisiile de specialitate și ulterior va ajunge la votul în plen.

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Trif: „Această lege elimină în mare măsură bullying-ul în școli”

Unul dintre principalele argumente invocate de inițiatorii proiectului este reducerea diferențelor dintre elevi în ceea ce privește vestimentația și, implicit, diminuarea situațiilor de bullying asociate acestora. „Este o lege bună, pentru că am discutat cu foarte mulți părinți, cu foarte mulți profesori și cu foarte mulți elevi din județul Sibiu. Această lege elimină în mare măsură bullying-ul în școli”, a spus Trif.

Deputatul a explicat că există situații în care elevii ai căror părinți au venituri mai mici sunt ironizați pentru hainele pe care le poartă. „Nu toți copiii își permiteau să vină cu fel de fel de îmbrăcăminți de la firme cunoscute, iar cei care au părinți cu venituri mai modeste erau supuși unui atac, unor răutăți din partea celorlalți copii”, a afirmat parlamentarul.

În opinia sa, uniforma ar putea contribui și la consolidarea sentimentului de apartenență față de școală sau liceu.

Fiecare școală își va putea stabili propria uniformă

Proiectul nu prevede introducerea unei uniforme identice pentru toate școlile din România. Modelul și elementele componente urmează să fie stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ, cu implicarea reprezentanților părinților. „N-o să fie uniformă școlară la nivel de țară. Fiecare unitate de învățământ poate să își aleagă uniforma. O să fie o consultare cu Liga Elevilor și cu reprezentanții părinților”, a precizat Trif.

Potrivit prevederilor proiectului, elevii vor trebui să poarte uniforma stabilită prin regulamentul unității de învățământ, iar școala nu va putea impune alte elemente vestimentare sau accesorii în afara celor stabilite, cu excepția ecusonului cu denumirea unității.

Sprijin pentru familiile cu venituri reduse

Bogdan Trif susține că proiectul include prevederi privind acordarea de gratuități sau subvenții pentru familiile cu venituri reduse. „Cei cu venituri reduse o să fie ajutați, este specificat în lege”, a explicat deputatul.

Potrivit proiectului, cheltuielile pentru achiziția uniformelor pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene și locale, precum și din fonduri externe nerambursabile.

Trif susține că, în cazul în care un elev va avea două sau trei uniforme, costurile pentru familie ar putea fi mai mici decât cele presupuse de achiziționarea constantă a hainelor pentru școală.

„S-au eliminat pedepsele”

Deputatul a precizat și că forma proiectului nu prevede sancțiuni prin care elevii să nu fie primiți la cursuri în cazul în care nu poartă uniforma. „S-au eliminat pedepsele. O să fie un regulament intern al fiecărei școli”, a spus Trif.

Acesta a susținut, de asemenea, că uniformele ar putea contribui la identificarea mai rapidă a persoanelor care nu aparțin comunității școlare și care pătrund în incinta unei unități de învățământ.

După votul din Senat, proiectul de lege urmează să intre în procedura parlamentară din Camera Deputaților. Inițiativa va fi analizată în comisiile de specialitate, iar ulterior va ajunge în plen.

Proiectul modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Dacă va fi adoptat și de Camera Deputaților și promulgat, aplicarea concretă a noilor reguli va depinde de regulamentele fiecărei unități de învățământ.

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