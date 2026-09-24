Pe scurt: Polițiștii de frontieră au descoperit două mașini de lux căutate internațional, una la Rădăuți-Prut și alta la Cernavodă. Proprietarii sunt cercetați pentru tăinuire.

Un autoturism de lux în valoare de 622.000 de lei a fost descoperit de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți-Prut, în seara de miercuri, 23 septembrie 2026, în jurul orei 19:15.

Potrivit Mediafax, la volanul mașinii se afla un cetățean ceh de 41 de ani, care încerca să iasă din țară spre Republica Moldova.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că autoturismul, fabricat în 2023 și înmatriculat în Cehia, figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare de către autoritățile cehe. Bărbatul a declarat că i-a împrumutat proprietarului mașinii o sumă importantă de bani și, neputând să își recupereze banii, a luat autoturismul și a încercat să treacă frontiera cu el.

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Poliția de Frontieră a anunțat că în acest caz se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul a fost indisponibilizat pentru continuarea anchetei. Valoarea mașinii depășește 600.000 de lei, fiind unul dintre cele mai scumpe vehicule depistate la frontieră în ultima perioadă. În trecut, autoritățile au mai confiscat mașini de lux în urma controalelor de rutină.

O altă mașină căutată de autoritățile germane, găsită la Cernavodă

Tot joi, 24 septembrie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cernavodă, în cooperare cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cernavodă, au descoperit pe raza localității Cernavodă un autoturism căutat de autoritățile germane. Mașina, evaluată la 60.000 de lei, se afla în posesia unui cetățean român și era parcată în curtea acestuia.

Potrivit Gărzii de Coastă, autoturismul figura în Germania ca bun căutat în vederea confiscării. Și în acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru tăinuire, iar mașina a fost indisponibilizată la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor. La finalizarea anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Ambele cazuri evidențiază atenția sporită a autorităților române pentru identificarea autoturismelor căutate internațional și colaborarea cu polițiile din alte state europene pentru combaterea infracțiunilor legate de traficul de vehicule de lux.