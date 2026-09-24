Pe scurt: Medieșenii sunt invitați la o sărbătoare a toamnei în Ighișu Nou, cu tradiții, folclor și transport asigurat de Primărie.

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, organizează evenimentul „Ziua Recoltei” duminică, 27 septembrie 2026, în satul aparținător Ighișu Nou. Potrivit comunicatului transmis de Primăria Mediaș, manifestarea va avea loc în curtea Bisericii Evanghelice, cu începere de la ora 12:00.

Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea locală pentru a celebra tradițiile și bogăția toamnei. Organizatorii anunță un program dedicat folclorului și obiceiurilor rurale, într-un cadru autentic, în mijlocul satului Ighișu Nou.

Pentru a facilita accesul participanților din Mediaș, administrația locală, cu sprijinul societății de transport S.C. Meditur S.A., pune la dispoziție un autobuz special pe ruta Mediaș – Ighișu Nou și retur. Acesta va circula în intervalul orar 11:45 – 19:00, astfel încât cei interesați să poată ajunge și reveni în condiții optime.

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Stația de plecare și sosire pentru acest autobuz este „Kaufland” din zona Vitrometan. Autobuzul va avea o frecvență de 60 de minute, oferind mai multe curse pe parcursul zilei pentru a răspunde nevoilor participanților la sărbătoare.

„Ziua Recoltei” este una dintre manifestările care marchează implicarea comunității din Mediaș în păstrarea și promovarea valorilor tradiționale. Evenimentul se adresează atât locuitorilor din Ighișu Nou, cât și celor din Mediaș și împrejurimi, fiind o ocazie de a petrece o zi în aer liber, cu muzică, dansuri și produse locale.

Primăria Mediaș invită toți doritorii să participe la această sărbătoare a toamnei, subliniind importanța păstrării tradițiilor și a spiritului comunitar. Organizatorii promit o atmosferă autentică și momente de bucurie pentru toate vârstele.

Evenimentul din Ighișu Nou continuă seria acțiunilor culturale și comunitare desfășurate în municipiu, după cum s-a întâmplat și la alte manifestări locale din această toamnă.