Sibianca Roxana Timiș a fost propusă de Comisia Centrală de Arbitri pentru al patrulea an consecutiv pe lista FIFA.

Comisia Centrală de Arbitri a informat mircuri membrii Comitetului Executiv al FRF cu privire la propunerea făcută către FIFA, referitor la numele arbitrilor propuşi pentru a fi incluşi pe lista internaţională.

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Printre arbitrii de centru se regăsește și Roxana Timiș (30 ani), care reprezintă Sibiul la nivel internațional din anul 2024. Născută la Mediaș, ea a început arbitrajul ca asistent, dar Aron Huzu a intuit potențialul tinerei și a determinat-o să treacă la centru, mutare care s-a dovedit una foarte inspirată. Roxana este polițist de meserie și crede că ”ai cumva aceeași atribuție atât ca și polițist, atât cât și arbitru. Trebuie să împaci actorii, fără să ieși tu prea mult în evidență”.

Roxana este actualmente central de Liga 2 și își propune pe viitor să debuteze la Superligă, un vis perfect realizabil, ținând cont de ascensiunea sa din ultimii ani. ”Sper să ajung la Liga 1, cu răbdare sunt sigură că ajungi acolo unde îți dorești cu adevărat. Dar cred că visul oricărui arbitru e să fie să fie la un Campionat Mondial” a povestit sibianca într-un interviu exclusiv anul trecut, la Ora de Sibiu.

Foto: FRF

Lista finală, inclusiv cu arbitrii VAR, va fi publicată după decizia FIFA, care e așteptată în luna decembrie.

FRF a specificat că forul condus de Kyros Vasaras a solicitat locuri suplimentare la mai multe categorii, iar numărul arbitrilor ar putea să crească.

Lista FIFA de la 1 ianuarie 2027

ARBITRI : Istvan Kovacs, Marian Barbu, Horaţiu Feşnic, Rareş Vidican, Szabolcs Kovacs, Andrei Chivulete, George Roman, Iuliana Demetrescu, Alina Peşu, Ana Maria Terteleac, Roxana Timiş (SIBIU).

: Istvan Kovacs, Marian Barbu, Horaţiu Feşnic, Rareş Vidican, Szabolcs Kovacs, Andrei Chivulete, George Roman, Iuliana Demetrescu, Alina Peşu, Ana Maria Terteleac, (SIBIU). ARBITRI ASISTENŢI: Mihai Marica, Mircea Grigoriu, Ferencz Tunyogi, Radu Ghinguleac, Valentin Avram, George Neacşu, Alexandru Cerei, Marius Badea, Alexandru Corb, Adrian Vornicu, Daniela Constantinescu, Cătălina Nan, Bianca Florea, Andreea Şuşcă, Ilinca Mazga, Ana Puşcaşu, Maria Druică.