Pe scurt: Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a adus consultații oftalmologice gratuite și ochelari pentru seniorii din Sibiu. Inițiativa continuă să sprijine mii de vârstnici vulnerabili la nivel național.

Un număr de 100 de persoane vârstnice din județul Sibiu au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite și vor primi ochelari de vedere, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, derulată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române. Potrivit Mitropolia Ardealului, acțiunea s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Consultațiile au avut loc în perioada 21-22 septembrie 2026 la Centrul Catedral Social „Sfânta Treime” al Arhiepiscopiei Sibiului. Beneficiarii provin din orașele Sibiu și Cisnădie, dar și din localitățile apropiate, fiind selectați dintre cei mai vulnerabili seniori ai comunității.

Campania a fost organizată în parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS). Pr. dr. Adrian Roman, președintele AFOS, a declarat: „Suntem recunoscători pentru că este a treia oară când acest proiect ajunge la Sibiu și le mulțumim celor de la București, echipei, tuturor celor care s-au ostenit în aceste zile, doamnei doctor Luiza Gușă, doamnei coordonator Olivia Vișan, care au răspuns și solicitării noastre și inițiativei părintelui consilier patriarhal Ciprian Ioniță. Nădăjduim că va fi cu folos pentru toți, pentru că iată, filantropia unește inimi și astfel ne bucurăm toți de această dăruire pe care fiecare o face într-un context ca acesta.”

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Pr. Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal și președinte al Federației Filantropia, a subliniat că una dintre direcțiile strategice ale organizației este sprijinirea comunităților vulnerabile și a organizațiilor membre. „Prin Campania «Ajută un bătrân să zâmbească» încercăm să sprijinim cele 27 de organizații din Federația Filantropia, în comunitățile cele mai vulnerabile. Zilele acestea campania s-a desfășurat în Arhiepiscopia Sibiului, pentru 100 de beneficiari, prin oferirea de consultații oftalmologice gratuite și oferirea de ochelari gratuiți. Prin această campanie, încercăm să sprijinim grupurile vulnerabile, atât prin oferirea de servicii medico-sociale cât și prin sprijinirea materială, prin oferirea de pachete alimentare neperisabile sau, venind acum perioada mai rece, vom începe, cu fondurile pe care le vom avea, să oferim lemne de foc sau să sprijinim prin plata facturilor la energie sau la gaz”, a precizat acesta.

Sub deviza „Dăruim DRAGOSTE celor care ne-au dăruit VIAȚĂ!”, Federația Filantropia derulează din octombrie 2023 campania de strângere de fonduri „Ajută un bătrân să zâmbească”. Până în prezent, 5.903 vârstnici aflați în nevoie din mediul rural au beneficiat de sprijin, dintre care 1.647 doar în anul 2026. Ajutorul oferit a inclus tratamente medicale, dispozitive medicale, acces la servicii medicale, produse alimentare de bază, perisabile și neperisabile, lemne de foc pentru încălzirea locuințelor și decontarea facturilor de gaz.

Federația Filantropia a răspuns și nevoilor de servicii oftalmologice și stomatologice pentru persoanele vârstnice vulnerabile, beneficiari ai organizațiilor membre. Campania continuă să se alăture eforturilor naționale de sprijinire a seniorilor aflați în dificultate.

Persoanele care doresc să susțină campania „Ajută un bătrân să zâmbească” pot trimite un SMS în valoare de 4 euro la numărul 8864, cu textul „Dăruiește”.

Acțiuni similare de consultații oftalmologice gratuite au avut loc și în alte localități din județ, după cum arată și inițiativele recente precum caravana mobilă din Cristian, Avrig, Racovița, Turnu Roșu și Chirpăr.