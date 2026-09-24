Pe scurt: Află ce recomandări oferă un medic oncolog sibian pentru prevenirea cancerului, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni moderne de tratament există.

Prevenirea și tratarea cancerului rămân priorități pentru sistemul medical, iar informațiile corecte pot face diferența între viață și moarte.

Dr. Alexandra Mihaela Cipăian, medic primar oncologie medicală la Secția Clinică Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a răspuns întrebărilor legate de prevenție, diagnostic și tratamente moderne, potrivit unei postări publicate pe pagina oficială a spitalului, joi, 24 septembrie 2026.

Prevenția cancerului: reducerea riscurilor și importanța screeningului

Dr. Cipăian subliniază că nu toate formele de cancer pot fi prevenite, însă o proporție semnificativă poate fi evitată prin reducerea factorilor de risc. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că aproximativ 40% dintre cazurile de cancer sunt asociate unor cauze prevenibile.

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Printre cele mai importante măsuri se numără evitarea fumatului și a expunerii la fumul de tutun, limitarea consumului de alcool, menținerea unei greutăți corporale normale, alimentația echilibrată și activitatea fizică regulată. De asemenea, este esențială protecția împotriva radiațiilor ultraviolete și a substanțelor cancerigene din mediul profesional sau ambiental.

Prevenirea infecțiilor asociate cu apariția unor cancere joacă un rol important. Vaccinarea împotriva HPV reduce riscul de cancer de col uterin și alte cancere asociate, iar vaccinarea împotriva virusului hepatitic B previne cancerul hepatic.

Participarea la programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân și colorectal permite depistarea precoce a leziunilor sau a cancerului în stadii tratabile. Dr. Cipăian atrage atenția că screeningul este destinat persoanelor fără simptome, iar apariția unor simptome persistente sau neobișnuite necesită prezentarea la medic fără întârziere.

Diagnosticarea cancerului: investigații, biopsii și rolul echipei multidisciplinare

Procesul de diagnosticare începe cu anamneza și examenul clinic, urmate de investigații adaptate simptomelor sau organului suspect: analize de laborator, ecografie, radiografie, tomografie computerizată (CT), rezonanță magnetică (RMN), endoscopie sau alte metode specifice.

Dacă se identifică o formațiune suspectă, diagnosticul de certitudine necesită prelevarea unei probe de țesut (biopsie) și examinarea anatomopatologică. Anatomopatologul stabilește tipul histologic al tumorii, iar investigațiile pot fi completate cu imunohistochimie și teste moleculare sau genetice, atunci când este necesar.

După confirmarea malignității, se efectuează stadializarea bolii, adică evaluarea extensiei la nivel local, ganglionar și, dacă este cazul, la distanță. Această etapă este esențială pentru alegerea strategiei terapeutice. Investigațiile utilizate diferă în funcție de localizarea suspectată și pot include imagistică (ecografie, mamografie, CT, RMN, PET-CT), explorări endoscopice (endoscopie digestivă, colonoscopie, bronhoscopie), imunohistochimie și teste moleculare sau genetice.

Biopsia cu examen histopatologic rămâne elementul fundamental pentru confirmarea majorității cancerelor.

Dr. Cipăian avertizează că markerii tumorali din sânge nu trebuie interpretați ca teste care, singure, confirmă sau exclud un cancer. Ei pot fi utili pentru diagnostic, evaluarea prognosticului sau monitorizarea evoluției, dar pot fi modificați și în afecțiuni necanceroase. Un rezultat normal nu exclude prezența unei afecțiuni oncologice.

Tratamente oncologice moderne și personalizate

Tratamentul cancerului este multidisciplinar și poate include chirurgie, radioterapie și tratamente oncologice sistemice. În oncologia medicală, în funcție de indicație, se utilizează chimioterapia (acționează asupra celulelor cu multiplicare rapidă), hormonoterapia (pentru tumori hormonodependente, precum cancerul mamar sau de prostată), terapiile țintite (acționează asupra unor mecanisme moleculare specifice celulei tumorale) și imunoterapia (stimulează sistemul imun să recunoască și să combată celulele tumorale).

În multe cazuri, sunt necesare combinații sau succesiuni ale acestor metode, alegerea depinzând de particularitățile fiecărui caz.

Schema de tratament se stabilește individual, ținând cont de tipul histologic al cancerului, stadiul bolii, caracteristicile biologice și moleculare ale tumorii, starea generală a pacientului, funcția organelor, bolile asociate și tratamentele anterioare. Tot mai des sunt folosite teste pentru identificarea biomarkerilor predictivi, care pot indica dacă o terapie țintită sau imunoterapia are șanse de succes.

Decizia terapeutică este ideal luată în cadrul unei echipe multidisciplinare (tumor board), unde participă oncologul medical, chirurgul, radioterapeutul, anatomopatologul, radiologul și alți specialiști. Discuția cu pacientul este esențială, iar beneficiile, riscurile și preferințele acestuia sunt integrate în alegerea tratamentului.

Printre cele mai noi terapii utilizate se numără oncologia de precizie, care presupune analiza moleculară a tumorii pentru identificarea unor modificări genetice sau proteice ce pot fi țintite cu medicamente specifice.

Se dezvoltă rapid noi generații de terapii țintite, anticorpi terapeutici și, pentru anumite boli hematologice, terapii celulare. Unele terapii sunt ghidate de caracteristicile moleculare ale tumorii, uneori independent de organul în care a apărut inițial cancerul.

Subiectul diagnosticării precoce și al importanței prevenției a fost abordat și de alți specialiști sibieni, cum ar fi în articolul Peste 11.000 de sibieni, în evidență cu cancer. Doctor Ramona Coca: „Diagnosticul precoce poate salva vieți”.