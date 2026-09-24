Pe scurt: Cinci posturi sunt disponibile la Serviciul Public de Gospodărire din Cisnădie. Vezi ce condiții trebuie să îndeplinești și când poți depune dosarul.

Primăria Orașului Cisnădie a anunțat, printr-o postare pe Facebook, organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a cinci posturi contractuale în cadrul Serviciului Public de Gospodărire.

Potrivit anunțului publicat de Primăria Cisnădie, posturile disponibile sunt destinate persoanelor care doresc să lucreze în domeniul gospodăririi publice la nivel local.

Concursul vizează ocuparea următoarelor funcții contractuale: muncitor necalificat, muncitor calificat, șofer, mecanic și electrician. Fiecare post are cerințe specifice privind nivelul de studii, experiența profesională și, acolo unde este cazul, deținerea unor atestate sau permise de conducere corespunzătoare.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Persoanele interesate să participe la concurs trebuie să depună dosarele de înscriere la sediul Primăriei Cisnădie, la compartimentul Resurse Umane. Dosarul trebuie să conțină cererea de înscriere, copia actului de identitate, copiile actelor de studii și ale altor documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice pentru fiecare post, precum și curriculum vitae.

De asemenea, se solicită adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care se candidează.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este începutul lunii octombrie, iar detalii suplimentare privind data exactă, programul concursului și bibliografia pot fi obținute direct de la sediul instituției.

Concursul va consta într-o probă scrisă și un interviu, iar candidații vor fi evaluați în funcție de cunoștințele teoretice și abilitățile practice necesare pentru fiecare post. Rezultatele vor fi afișate la sediul Primăriei și pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Primăria Cisnădie încurajează persoanele interesate să se informeze cu privire la cerințele fiecărui post și să pregătească dosarele de înscriere în timp util.

Pentru alte informații legate de activitatea administrației locale, inclusiv proiecte recente sau servicii pentru cetățeni, puteți consulta și alte inițiative ale primăriei, precum intervențiile pe albiile râurilor din oraș.