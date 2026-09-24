Primăria Mediaș pregătește Ziua Recoltei la Ighișu Nou: târg cu produse locale și muzică populară

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, organizează duminică, 27 septembrie, o nouă ediție a evenimentului „Ziua Recoltei”. Sărbătoarea începe la ora 12:00 și va avea loc în curtea Bisericii Evanghelice din Ighișu Nou.

Evenimentul pune în centrul atenției producătorii locali și preparatele tradiționale de toamnă. Vizitatorii vor putea cumpăra fructe și legume cultivate în zonă, brânzeturi, pâine de casă, must și miere. În plus, localnicii vor pregăti chiar la fața locului zacuscă și dulceață.

Reprezentanții municipalității spun că unul dintre obiectivele ediției din acest an este susținerea oamenilor din Ighișu Nou care produc și pregătesc alimente la nivel local.

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„Anul acesta, din dorința de a promova producătorii locali, autentici din satul Ighișu Nou, vă invităm să vă bucurați de un târg de produse și preparate culinare tradiționale, unde aceștia vor oferi bunătăți specifice sezonului de toamnă”, a transmis Alisa Fuciu, inspector de specialitate în cadrul Direcției pentru Cultură a Primăriei Mediaș.

Municipalitatea încurajează vizitatorii să cumpere direct de la producătorii din zonă, arătând că astfel este sprijinită comunitatea locală și munca oamenilor care păstrează preparatele și obiceiurile tradiționale. Pentru familiile care vor veni la eveniment, organizatorii pregătesc și un spațiu de joacă destinat copiilor.

Marius Ciprian Pop, Mihaela și Ciprian Istrate, printre artiștii invitați

Ziua Recoltei nu se va rezuma la târgul producătorilor. În curtea Bisericii Evanghelice va fi organizat și un spectacol folcloric cu interpreți și formații locale.

Printre cei anunțați se numără Marius Ciprian Pop, Mihaela și Ciprian Istrate, Aurica Bacea, Aurelian Suciu, Emilia Muntean, Costel Popa, Diana Crețu, George Cătana, Bianca Crețu, Cătălin Dobar și Ioana Creț. Vor participa și ansamblurile de dansuri populare „Târnavele” și „Muguri de pe Târnave”, precum și Grupul vocal „Bobocei de pe Târnave”, alături de Andrei Jata.

Programul îi va aduce în fața publicului și pe elevii Clubului Copiilor Mediaș, coordonați de profesorul Claudiu Șimon. Spectacolul va fi prezentat de Codruța Turcu.

„Pe lângă bunătățile locale, sărbătoarea din acest an va aduce în fața publicului un spectacol folcloric deosebit”, a mai transmis Alisa Fuciu, reprezentanta Direcției pentru Cultură.

Prin organizarea evenimentului, Primăria Mediaș își propune să aducă împreună producătorii, localnicii și vizitatorii și să promoveze produsele și tradițiile comunității din Ighișu Nou.

Ziua Recoltei începe duminică, 27 septembrie, la ora 12:00, în curtea Bisericii Evanghelice din Ighișu Nou. Accesul la produsele locale, muzica populară și activitățile pregătite pentru copii vor completa programul unei zile dedicate roadelor toamnei și tradițiilor locale.